Georgia Meloni, miracolul italian? Dincolo de cifre, o realitate mai nuanțată. Reușitele guvernului sunt susținute de fonduri europene care se vor încheia în 2026

La aproape trei ani de la preluarea mandatului de prim-ministru, Giorgia Meloni rămâne o figură polarizantă în Europa. Dacă la nivel declarativ lidera partidului Fratelli d’Italia continuă să fie privită cu prudență în marile capitale europene, bilanțul economic al guvernării sale stârnește atât admirație, cât și întrebări esențiale privind sustenabilitatea modelului promovat.

Un deficit redus, dar cu ce preț?

Pe hârtie, Italia pare să fi depășit așteptările. În 2024, deficitul bugetar s-a redus la 3,4% din PIB, în scădere semnificativă față de 8,1% în 2022. În același interval, Franța a înregistrat un deficit de 5,8%. Iar PIB-ul pe cap de locuitor al Italiei, mult timp sub cel al vecinilor săi occidentali, a ajuns din urmă nivelul francez, o recuperare economică rapidă într-un context geopolitic tensionat.

Însă datele macroeconomice trebuie citite și în context. Rata de creștere economică a încetinit în 2025, iar în al doilea trimestru a fost chiar negativă față de începutul anului. Rata șomajului, deși în scădere anuală (6,3% în iunie), a înregistrat o creștere punctuală între aprilie și mai, semnalând o posibilă fragilitate structurală, potrivit Business Insider.

Pragmatism și mesaje conservatoare

Ajunsă la putere în octombrie 2022, Meloni a fost percepută inițial ca o lideră cu profil radical, etichetată frecvent de adversari ca aparținând extremei drepte. Totuși, în practică, abordarea sa guvernamentală s-a dovedit prudentă, chiar pragmatică. Deși promovează o viziune eurosceptică — favorabilă unei „Europe a națiunilor” și nu a integrării politice —, Meloni nu a intrat într-un conflict deschis cu Bruxelles-ul.

Motivul este simplu: Italia este cel mai mare beneficiar al planului european de redresare post-pandemie. Între 2021 și 2026, Roma va primi aproximativ 200 de miliarde de euro — o sumă esențială pentru stimularea economiei interne. În acest context, o retorică anti-UE mai agresivă ar fi fost dificil de justificat în fața alegătorilor și a partenerilor europeni.

Politici economice între liberalism și protecționism

Modelul promovat de Meloni combină reforme liberale cu accente protecționiste. Sunt încurajate investițiile interne, reducerea taxelor pe salarii și sprijinirea IMM-urilor prin facilități fiscale condiționate. „Made in Italy” devine un leitmotiv în discursul său public, într-o tentativă de a reconstrui încrederea în piața internă.

Această direcție nu reprezintă, de fapt, o ruptură cu politicile fostului premier Mario Draghi, ci mai degrabă o continuitate retorică adaptată ideologic. Însă, așa cum observă și unii analiști economici, problemele fundamentale ale Italiei — natalitatea scăzută, îmbătrânirea populației și nivelul ridicat al datoriei publice — rămân în mare parte neabordate.

În primul trimestru din 2025, datoria publică a Italiei era de 137,9% din PIB, al doilea cel mai mare nivel din UE, după Grecia. Deși dobânzile de împrumut au fost până recent similare celor din Franța, contextul politic instabil de la Paris pare să fi schimbat balanța în favoarea Romei — un avantaj conjunctural, nu structural.

Pachetul demografic, insuficient și incomplet

În încercarea de a opri declinul demografic, guvernul Meloni a introdus o primă de 1.000 de euro pentru familiile cu venituri mici care au copii. Măsura, însă, este mai degrabă simbolică. Italia continuă să aibă una dintre cele mai scăzute rate ale natalității din UE, iar opoziția fermă a premierului față de imigrație limitează capacitatea statului de a compensa, pe alte căi, declinul demografic.

Sărăcia rămâne o problemă acută

În ciuda redresării economice generale, sărăcia rămâne ridicată. În 2024, 23,1% dintre italieni erau expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială — în creștere față de 22,8% în 2023. Diferențele regionale persistă, cu sudul Italiei rămas mult în urma nordului dezvoltat.

În același timp, politica fiscală a fost finanțată și prin măsuri de austeritate socială. Subvențiile pentru ONG-uri au fost reduse, iar „venitul de cetățenie” — un program destinat celor mai vulnerabili — a fost eliminat și înlocuit cu un sistem mai restrictiv. Potrivit criticilor, această abordare afectează capacitatea statului de a sprijini populația în nevoie.

O economie între reformă și fragilitate

Privită din exterior, Italia pare a fi reușit o reabilitare economică spectaculoasă. Dar această impresie maschează o realitate socială și economică complexă. Reușitele guvernului Meloni sunt, în mare parte, susținute de fonduri europene temporare, care se vor încheia în 2026. În lipsa unor surse alternative de creștere și cu presiuni externe crescânde — cum ar fi noile taxe vamale americane aplicate produselor din UE —, Italia va trebui să își redefinească prioritățile.

Giorgia Meloni și-a construit imaginea de lider hotărât și pragmatic, dar nu este clar dacă această imagine va rezista în fața testului economic și social al următorilor ani. După cum observa recent un analist politic italian, „Meloni este poate cea mai abilă politiciană de după Berlusconi. Dar abilitățile ei nu pot înlocui realitatea statistică”.

