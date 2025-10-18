Femeia care îi are la picioare pe cei mai puternici bărbați din lume. Transformă gesturile de culise în strategii de putere

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 20:35
950 citiri
Donald Trump și Georgia Meloni FOTO X/@ArtCandee

Prima femeie prim-ministru a Italiei poate avea doar 1,62 m, dar asta nu a împiedicat-o niciodată să se confrunte cu greii politici timpurilor noastre - și să câștige. A crescut în clasa muncitoare într-o familie monoparentală și a fost hărțuită fără milă de colegii ei pentru că era supraponderală și purta haine ieftine. Astăzi, ea conduce cercurile diplomatice în jurul liderilor lumii, luându-i constant prin surprindere pe omologii de sex masculin.

Între întâlniri la Casa Albă, schimburi de replici virale cu Macron sau glume ambigue cu Donald Trump, Meloni a devenit un caz de studiu despre cum o femeie poate face din imagine, ironie și disconfort diplomatic o armă politică.

Italia are pentru prima dată în frunte o femeie, dar Meloni e departe de a fi doar o premieră statistică. Venită dintr-o familie monoparentală, cu o copilărie marcată de lipsuri și marginalizare, Meloni a transformat experiențele personale în combustibil politic. Dacă tatăl absent a lăsat o rană, cum ea însăși spune, din acea rană a crescut un instinct aproape infailibil de a citi – și a manipula – bărbații din jurul ei. Fie că este Elon Musk, fie că e președintele american, reacțiile lor par atent colectate în arhiva ei personală de influență.

Domină nu doar prin politici, ci și prin imagine

Într-o lume unde comunicarea este mai degrabă performativă decât autentică, Meloni pare să înoate împotriva curentului. Nu-și ascunde grimasele în timpul summiturilor, nu-și diluează replicile și nu pare să-și cenzureze mimica nici în fața camerelor. Când Emmanuel Macron îi șoptește ceva la G7, Meloni răspunde cu o rotire teatrală a ochilor, devenită virală. Când Joe Biden întârzie la o reuniune NATO, Meloni mimează privitul ceasului, cu o ironie care eclipsează conținutul întâlnirii.

Dincolo de gesturi și zâmbete criptice, se conturează o strategie: aceea de a domina nu doar prin politici, ci și prin imagine. Meloni știe că, în era rețelelor sociale, expresiile fac cât o dezbatere parlamentară. Fiecare mimică, fiecare pauză de respirație poate deveni virală – și, în cazul ei, controlată.

Totuși, această stăpânire a scenei internaționale n-a venit fără un cost personal. În 2023, ruptura de partenerul său de o viață, jurnalistul Andrea Giambruno, a fost anunțată scurt pe Instagram, după apariția unor înregistrări jenante. Dacă Meloni a părut afectată, nu a arătat-o. A ales, în schimb, să transforme despărțirea într-o declarație de independență – în ton cu personajul public construit atent în ultimul deceniu.

Dincolo de teatrul diplomatic, Meloni are o agendă conservatoare fermă. Discursul său anti-imigrație a convins nu doar electoratul italian, dar și lideri precum Keir Starmer, care a venit la Roma ca să înțeleagă „modelul Meloni” de combatere a migrației ilegale. Poate părea ironic ca un lider laburist să caute sfaturi de la o politiciană cu rădăcini în extrema dreaptă, dar în lumea realpolitik-ului, eficiența bate ideologia, notează Daily Mail.

Cel mai spectaculos rebranding politic

Rebrandingul Giorgiei Meloni este poate cea mai spectaculoasă transformare a unui partid post-fascist într-o forță de centru-dreapta acceptabilă pentru mainstream-ul european. Fratelli d’Italia, formațiunea pe care a fondat-o în 2012, a crescut de la 4% la aproape 30% în alegerile europene, iar Meloni a reușit să o țină pe Ursula von der Leyen aproape, în ciuda diferențelor doctrinare.

În cartea sa autobiografică, „Io sono Giorgia”, Meloni descrie cu onestitate o copilărie dificilă și o tinerețe marcată de nevoia de a se afirma într-o lume a bărbaților. Nu e un manifest feminist, ci o poveste despre putere, voință și un narcisism temperat de luciditate. Ea nu cere aprobare – o obține.

Fie că zâmbește enigmatic către președintele Siriei, fie că se lasă complimentată de Trump în fața întregii prese internaționale, Meloni nu pare nici flatată, nici deranjată. Mai degrabă, pare să știe exact cât cântărește un compliment venit la momentul potrivit – și ce poate obține în schimbul lui.

Este Meloni o oportunistă abilă sau o lideră autentică? E dificil de spus. Cert e că într-o Europă în care mulți politicieni par temători să spună ceva greșit, ea alege să nu spună doar ce gândește, ci și să arate că gândește – în timp real, cu fiecare gest.

Și poate tocmai aici stă succesul ei: într-o sinceritate care nu cere scuze, într-un control al haosului mediatic care pare instinctiv și într-o abilitate rară de a naviga politica internațională cu o țigară într-o mână și cu zeci de camere îndreptate spre cealaltă.

#Italia, #premier, #Georgia Meloni, #lideri puternici , #stiri externe
