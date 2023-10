Premierul italian Giorgia Meloni s-a despărțit de partenerul de viață după comentariile sexiste ale acestuia

Premierul de extrema dreapta al Italiei, Giorgia Meloni, s-a despărțit de partenerul ei, Andrea Giambruno, un jurnalist de televiziune care a făcut mai multe comentarii jenante şi sexiste, informează The Guardian.

„Relația mea cu Andrea Giambruno, care a durat aproape 10 ani, se termină aici”, a scris Meloni pe rețelele de socializare, la două zile după ce au apărut două înregistrări cu Giambruno, un prezentator la emisiunea de știri de la Mediaset, Diario Del Giorno (Jurnalul zilei), făcând remarci urâte și sugestive în timpul conversației cu o colegă.

Cuplul are o fetiță de șapte ani. „Îi mulțumesc pentru anii minunați petrecuți împreună, pentru dificultățile prin care am trecut și pentru că mi-a oferit cel mai important lucru din viața mea, care este fiica noastră Ginevra”, a scris Meloni. „Drumurile noastre s-au separat de ceva timp și este timpul să recunoaștem acest lucru.”

„Voi apăra ceea ce am fost, voi apăra prietenia noastră şi voi apăra, cu orice preţ, o fetiţă de şapte ani care îşi iubeşte mama şi îşi iubeşte tatăl, aşa cum eu nu l-am putut iubi pe al meu. Nu mai am nimic de spus despre asta”, a mai scris Meloni, al cărui tată a abandonat-o când era mică.

La final, Meloni spune: „Toţi cei care sperau să mă slăbească lovindu-mă în căminul meu să ştie că, oricât de mult speră picătura de apă să străpungă piatra, piatra rămâne piatră şi picătura este doar apă”.

Programul de televiziune satiric „Striscia la Notizia” a difuzat în ultimele două zile conversaţiile pe care Giambruno, prezentatorul emisiunii „Diario del giorno” (Jurnalul zilei), le-a purtat cu o colegă de muncă.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA