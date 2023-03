Liderul Mișcării Cinci Stele, Giuseppe Conte, cere guvernului italian să nu mai ajute Ucraina. Premierul Giulia Meloni răspunde că asta „ține războiul departe de restul Europei”.

Liderul Mișcării Cinci Stele, Giuseppe Conte, a cerut încă o dată guvernului de coaliție de dreapta, condus de Giulia Meloni, să nu mai înarmeze Kievul, vorbind despre amenințarea nucleară mai ceva decât propagandiștii Kremlinului.

Miercuri, 22 martie, fostul prim-ministru și actualul șef al Mișcării Cinci Stele (M5S) a luat cuvântul pentru a discuta despre Ucraina ca răspuns la informarea premierului Georgia Meloni înaintea reuniunii Consiliului European din 23-24 martie. Și declarațiile lui, ca de obicei, au fost învăluită în apeluri la „pace” și pentru a opri înarmarea Ucrainei pentru a evita o escaladare militară, potrivit presei italiene.

Amenințarea nucleară a fost fluturată în mod repetat de președintele rus Vladimir Putin. În ultimele zile, el a promis că va riposta împotriva deciziei Regatului Unit de a expedia în Ucraina obuze cu uraniu sărăcit (o componentă standard pentru perforarea blindajului, care nu are nimic de-a face cu armele nucleare, potrivit Ministerului Britanic al Apărării).

Meloni is under attack by MPs of former PM Giuseppe Conte’s M5S party.

Ads

She had enough and schooled them on Ukraine, saying that they are hypocrites, who only talk about immediate peace as part of their anti-Ukrainian propaganda.

Meloni will support Ukraine all the way.

🇮🇹🇺🇦 pic.twitter.com/2JbbjCjzMy