Madonna di Campiglio, stațiunea italiană care spune „ajunge” turiștilor. Dolomiții, victimă a propriei popularități

Autor: Veronica Andrei
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 23:49
Sațiunea Madonna di Campiglio/FOTO:X/@archeohistories

Madonna di Campiglio, una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din Italia, se pregătește să facă un gest neobișnuit pentru o destinație turistică: să spună „nu” vizitatorilor. Decizia vine pe fondul supraaglomerării care, de câțiva ani, transformă vacanțele în Dolomiți într-o cursă contra mulțimilor.

Începând cu sezonul de iarnă 2025–2026, autoritățile locale vor limita numărul de schiori de pe pârtii. Concret, numărul de skipass-uri zilnice vândute online va fi plafonat la 15.000 pe zi, în anumite perioade de vârf – semnificativ mai puțin decât recordul de 23.000 de accesări într-o singură zi, atins iarna trecută.

Măsura va fi aplicată între 28 decembrie 2025 și 5 ianuarie 2026, dar și în timpul carnavalului italian, între 15 și 22 februarie 2026, potrivit Euronews.

Oficialii stațiunii spun că limitarea numărului de turiști nu este o măsură restrictivă, ci una de protecție – atât a experienței vizitatorilor, cât și a mediului înconjurător. „Calitatea, nu cantitatea”, pare să fie noul slogan al turismului de munte în regiune.

În plus, pentru a evita formarea cozilor și a zonelor congestionate, se lucrează la un sistem de „skipass-uri inteligente”, care vor direcționa dinamic schiorii către zone mai puțin aglomerate din cei 150 de kilometri de pârtii.

Regula se va aplica, însă, doar pentru abonamentele zilnice achiziționate online. Deținătorii de abonamente sezoniere, carduri „pay-per-use”, cartele de mai multe zile sau skipass-uri locale (Pinzolo, Folgarida Marilleva) nu vor fi afectați. Cei care nu schiază vor putea, în continuare, folosi telecabinele pietonale fără restricții.

Dolomiții, o bijuterie naturală înscrisă în patrimoniul UNESCO, au devenit în ultimii ani o victimă a propriei popularități. Regiunea atrage anual aproximativ 34 de milioane de vizitatori, iar fenomenul de supraturism a început să lase urme vizibile.

Vara trecută, munții au fost comparați de localnici cu Disneyland: potecile blocate de turiști, cozile interminabile și zgomotul constant au schimbat fața locurilor altădată liniștite. În unele zone, traseele de drumeție au fost complet blocate, iar la vârful Seceda s-au format adevărate ambuteiaje de vizitatori care așteptau să-și facă poze.

În februarie, localnicii au organizat chiar proteste anti-turism, scriind cu vopsea roșie pe zăpadă mesajul „Too much” – „Prea mult”. Un strigăt de disperare care a atras atenția asupra unui fenomen global: frumusețea naturii riscă să fie distrusă de dorința colectivă de a o imortaliza.

Pentru Madonna di Campiglio, decizia de a limita accesul turiștilor e o încercare de a readuce echilibrul. Un pas mic, dar necesar, într-o lume în care turismul de masă începe să semene mai mult cu un test de rezistență decât cu o experiență de relaxare.

