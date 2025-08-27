Villa Certosa este scoasă la vânzare pentru peste 500 de milioane de euro FOTO Hepta

Una dintre cele mai controversate și opulente reședințe private din Europa, Villa Certosa, proprietatea fostului premier italian Silvio Berlusconi, este scoasă la vânzare pentru suma-record de aproximativ 432 de milioane de lire sterline (peste 500 de milioane de euro), o valoare care ar putea stabili un nou reper pe piața imobiliară internațională, scrie The Sun.

Situată în nordul Sardiniei, în exclusivista localitate Porto Rotondo, reședința – întinsă pe mai multe hectare – se remarcă nu doar prin dimensiuni, ci și prin arhitectura excentrică și dotările greu de egalat: un heliport privat, un buncăr antiatomic, o grotă artificială cu ieșire la mare, un amfiteatru roman reconstituit și chiar un vulcan decorativ capabil să emane fum și flăcări.

O moștenire disputată

Villa Certosa a fost, timp de aproape două decenii, proprietatea preferată a fostului magnat media și proprietar al clubului AC Milan, Silvio Berlusconi. Aici i-a primit, de-a lungul anilor, pe lideri internaționali precum Tony Blair, George W. Bush și Vladimir Putin — cu care întreținea o relație personală și diplomatică privilegiată.

[ 🇮🇹 ITALIE ] 🔸 La Villa Certosa, situată în Sardaigne și care aparținea lui Silvio Berlusconi, va fi pusă în vânzare pentru 500 de milioane de euro. Par le passé, proprietatea a găzduit cei mai puternici lideri ai lumii. pic.twitter.com/umhBS6N97y — Little Think Tank (@L_ThinkTank) January 31, 2024

Totodată, vila a fost asociată cu episoadele cele mai controversate din biografia fostului lider italian, inclusiv presupusele petreceri private — devenite subiect de anchetă publică — desfășurate în locațiile sale din Milano, Roma și Sardinia. Denumite în presă „bunga bunga”, aceste evenimente au devenit un simbol al decadenței politice din epoca Berlusconi.

Fostul prim-ministru italian a fost marcat de controverse în ultimii ani ai mandatului său, iar vilele pe care le deținea ca parte a imperiului său imobiliar au fost și ele implicate în scandaluri.

Cel mai cunoscut scandal a fost acela în care a fost acuzat că ar fi plătit pentru a întreține relații sexuale cu o prostituată minoră și dansatoare din buric marocană pe nume Ruby, în timpul petrecerilor sexuale „bunga bunga” organizate la reședința sa din Milano.

Scandalul a luat amploare în 2009, când paparazzo-ul Antonello Zappadu a fotografiat cu un teleobiectiv femei în bikini care se relaxau lângă piscină alături de premierul ceh de atunci, Mirek Topolánek, care era complet dezbrăcat.

Detalii arhitecturale și dotări greu de egalat

Potrivit agenției Sotheby’s International Realty, care intermediază vânzarea în parteneriat cu Knight Castle Real Estate, reședința cuprinde 68 de camere, mai multe piscine, bungalouri pentru oaspeți și o curte interioară amplă, concepută în jurul unei săli centrale. Interiorul este realizat cu finisaje de lux: ceramică pictată manual, granit alb sardinian și detalii decorative inspirate din arhitectura mediteraneană clasică.

Printre elementele spectaculoase se numără grota marină – care include un bazin decorat cu o mozaică reprezentându-l pe Poseidon – și un sistem de securitate cu buncăr subteran, construit, potrivit afirmațiilor lui Berlusconi, la recomandarea serviciilor de protecție, în urma unor amenințări cu moartea primite în perioada mandatului său.

Vulcanul artificial, instalat în apropierea zonei destinate oaspeților, a provocat inclusiv îngrijorare în rândul vecinilor în 2006, după ce simularea unei „erupții” a fost considerată prea realistă.

O vânzare așteptată de ani de zile

Proprietatea este, în prezent, deținută de cei cinci copii ai fostului premier, decedat în 2023 la vârsta de 86 de ani. Vila a devenit loc de memorie, întrucât urnele cu cenușa lui Berlusconi au fost depuse într-un mausoleu privat din incinta domeniului.

Negocierile actuale se poartă, potrivit presei italiene, cu un om de afaceri din lumea arabă, însă în trecut s-au vehiculat și alte nume — inclusiv cel al Sultanului din Brunei sau al unor membri ai familiei regale saudite.

Dacă tranzacția se va încheia la suma cerută, aceasta ar deveni cea mai scumpă vânzare rezidențială consemnată în Europa, conform clasamentului realizat de publicația Mansion Global.

Un simbol al unei epoci și al unei contradicții

Villa Certosa rămâne emblematică pentru stilul de viață și tipul de putere pe care Silvio Berlusconi le-a întruchipat: o combinație de extravaganță, control mediatic, relații internaționale informale și o capacitate remarcabilă de a transforma politica într-un spectacol personalizat.

În egală măsură, vila rămâne un simbol al contradicțiilor unei epoci recente din istoria Italiei: între inovație și stagnare, între imagine publică și responsabilitate democratică.

