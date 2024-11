Explozie la Milano, lângă un faimos obiectiv turistic. O coloană de fum se ridică deasupra orașului VIDEO

O explozie s-a produs în orașul Milano din Italia, în după-amiaza de 8 noiembrie 2024, în apropierea Domului - un obiectiv turistic celebru, extrem de vizitat.

Forțele de ordine nu au anunțat că ar exista morți sau răniți.

Se știe că alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în cartierul unde s-a produs incidentul. Nu este deocamdată clar dacă oprirea curentului a fost o măsură de siguranță, decisă după explozie, sau dacă, dimpotrivă, o defecțiune a dus la oprirea curentului și apoi la explozie.

Conform informațiilor postate de cetățeni pe internet, explozia a fost însoțită de un incendiu care a izbucnit într-o parcare subterană de lângă Duomo, ceea ce a necesitat intervenția pompierilor. Evenimentul a fost anunțat la scurt timp după ora locală 15. Pompierii au precizat că au intervenit între Corso Vittorio Emanuele II și Via Beccaria, pentru a neutraliza un incendiu care a izbucnit la niște cabluri electrice subterane. Din această informație ar rezulta că incendiul a pornit de la o defecțiune.

#Milano, dal primo pomeriggio intervento in atto tra Corso Vittorio Emanuele II e via Beccaria per l'#incendio di alcuni cavi elettrici sotterranei: sul posto 35 #vigilidelfuoco. In corso la messa in sicurezza della zona [#8novembre 16:15] pic.twitter.com/hdxB9ZDTrl