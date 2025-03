Fiul fostului portar italian Gianluigi Buffon, Louis Buffon, a debutat duminică în Serie B, la doar 17 ani. Tânărul atacant nu a reuşit să evite înfrângerea echipei sale în meciul cu Spezia (2-3).

El a fost introdus pe teren în locul lui Marius Marin, în minutul 84, şi îi mai are printre colegi pe Adrian Rus şi Olimpiu Moruţan.

Adrian Rus a fost rezervă neutilizată, iar Moruţan a fost introdus în joc în minutul 69.

Louis Buffon, autor a şase goluri în 20 de meciuri pentru echipa a doua a clubului Pisa, a fost recent în atenţia presei: născut la Torino, el a ales să reprezinte Cehia, ţara natală a mamei sale, care l-a convocat la sfârşitul lunii februarie pentru un meci al echipei naţionale Under 18.

Pisa ocupă locul doi în clasamentul Serie B, cu 57 de puncte, în timp ce Spezia este pe 3, cu 54 de puncte. Lider este Sassuolo, care are 66 de puncte.

17-year-old Louis Buffon, son of legendary Italian Gigi, makes his first team debut for Pisa 👏@DstnCalcio @IFTVofficial pic.twitter.com/l8At2QNRKi