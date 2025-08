Momentul terifiant al impactului cu solul al unui avion ușor cu doi oameni la bord. Nimeni nu a supraviețuit. Unde a avut loc tragedia VIDEO FOTO

Accident aviatic mortal pe o autostradă din nordul Italiei. Un avion ultra-ușor, cu doi oameni la bord, s-a prăbușit în apropierea orașului Brescia, scrie The Sun.

Imagini șocante ale incidentului arată vehicule care circulă prin flăcări imediat după impact.

Videoclipul arată avionul căzând cu botul spre șosea înainte de a exploda la impact.

Doi șoferi care treceau prin zonă au fost răniți când a erupt mingea de foc, conform rapoartelor.

Ambii au suferit răni care nu le pun viața în pericol și au fost tratați la un spital din apropiere, au confirmat autoritățile.

