Panică la Veneția. O gondolă s-a răsturnat cu tot cu turiștii din ea într-un canal VIDEO

Panică la Veneția. O gondolă s-a răsturnat cu tot cu turiștii din ea într-un canal FOTO X/@Agenzia_Ansa

O gondolă s-a răsturnat în Veneția, oamenii ajungând direct în canal. Au ieșit din apă agățându-se de grilajele ferestrelor caselor din zonă, scrie fanpage.it.

Gravul incident a avut loc duminică, 24 august, atât gondolierul, cât și turiștii fiind nevoiți să se salveze din apă. Ei au reușit să ajungă la stradă agățându-se de grilajele clădirilor și ajungând la micul pod din zonă.

Conform primelor rapoarte, accidentul a fost cauzat de o mișcare bruscă a pasagerilor din gondolă. Aceștia s-ar fi putut mișca în ambarcațiune pentru a face o fotografie, producând astfel un dezechilibru major, care a dus la răsturnare.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, mai ales că accidentul s-a produs într-o zonă interioară a orașului lagunar.

Pentru a se salva, turiștii s-au agățat de bărci ancorate sau de gratiile ferestrelor unor clădiri de la malul apei. Acest lucru le-a permis să ajungă la țărm.

Între timp, un videoclip a fost distribuit pe rețelele de socializare (pe pagina de Facebook „Veneția nu este Disneyland”), care arată momentul în care turiștii și gondolierul, ajutați de alte persoane de pe stradă, ies din apă. Unii dintre ei s-au agățat de gratiile ferestrelor clădirilor și au ajuns astfel la un mic pod de pe stradă.

❗ Venezia, gondola si ribalta in un rio interno: turisti e gondoliere finiscono in acqua ma restano illesi, probabilmente a causa di un movimento brusco a bordo mentre i passeggeri scattavano selfie. pic.twitter.com/ob8tBX5vny — Vond (@vondmedia) August 24, 2025

