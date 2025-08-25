Panică la Veneția. O gondolă s-a răsturnat cu tot cu turiștii din ea într-un canal VIDEO

Autor: Adrian Zia
Luni, 25 August 2025, ora 16:52
359 citiri
Panică la Veneția. O gondolă s-a răsturnat cu tot cu turiștii din ea într-un canal VIDEO
Panică la Veneția. O gondolă s-a răsturnat cu tot cu turiștii din ea într-un canal FOTO X/@Agenzia_Ansa

O gondolă s-a răsturnat în Veneția, oamenii ajungând direct în canal. Au ieșit din apă agățându-se de grilajele ferestrelor caselor din zonă, scrie fanpage.it.

Gravul incident a avut loc duminică, 24 august, atât gondolierul, cât și turiștii fiind nevoiți să se salveze din apă. Ei au reușit să ajungă la stradă agățându-se de grilajele clădirilor și ajungând la micul pod din zonă.

Conform primelor rapoarte, accidentul a fost cauzat de o mișcare bruscă a pasagerilor din gondolă. Aceștia s-ar fi putut mișca în ambarcațiune pentru a face o fotografie, producând astfel un dezechilibru major, care a dus la răsturnare.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, mai ales că accidentul s-a produs într-o zonă interioară a orașului lagunar.

Pentru a se salva, turiștii s-au agățat de bărci ancorate sau de gratiile ferestrelor unor clădiri de la malul apei. Acest lucru le-a permis să ajungă la țărm.

Între timp, un videoclip a fost distribuit pe rețelele de socializare (pe pagina de Facebook „Veneția nu este Disneyland”), care arată momentul în care turiștii și gondolierul, ajutați de alte persoane de pe stradă, ies din apă. Unii dintre ei s-au agățat de gratiile ferestrelor clădirilor și au ajuns astfel la un mic pod de pe stradă.

Taxa ascunsă de pe nota de plată a unui restaurant dintr-o zonă turistică. Cum erau furați clienții
Taxa ascunsă de pe nota de plată a unui restaurant dintr-o zonă turistică. Cum erau furați clienții
O experiență relaxantă pe o terasă din Ostuni, sudul Italiei, s-a transformat într-o surpriză neplăcută pentru un grup de patru turiști. După ce au petrecut câteva ore savurând băuturi...
Zeci de mii de bărbați împărtășeau fotografii intime cu soțiile lor pe un grup de Facebook. „Un alt exemplu de violenţă digitală”
Zeci de mii de bărbați împărtășeau fotografii intime cu soțiile lor pe un grup de Facebook. „Un alt exemplu de violenţă digitală”
Compania Meta a anunțat că a închis un grup pe Facebook în Italia în care bărbații împărtășeau fotografii intime cu soțiile lor, fără știrea acestora, după ce utilizatorii au...
#Italia, #Venetia, #gondola rasturnata, #salvare turisti , #Italia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A rupt tacerea: reactie dura a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat ca si-a inselat sotia timp de 20 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
N-a stat la discutii: decizia luata de CFR Cluj in privinta lui Louis Munteanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Panică la Veneția. O gondolă s-a răsturnat cu tot cu turiștii din ea într-un canal VIDEO
  2. Trump încearcă să impună puterea prezidențială orașelor mari conduse de democrați - Analiză CNN
  3. Descoperire macabră: Cadavrele a doi români, găsite la o groapă de gunoi din Spania. Primele informații din anchetă
  4. Noul derapaj al Flaviei Groșan nu scapă nepedepsit. Decizia luată de Colegiului Medicilor Bihor
  5. Bărbat arestat preventiv, după ce l-a rănit la gât cu un cuțit de bucătărie pe fiul de 14 ani al concubinei sale
  6. Crimă în Suceava. Un tânăr a fost arestat după ce și-a ucis bunicul
  7. Expert, despre negocierile privind Ucraina: „Partea cea mai dificilă este iraționalitatea Rusiei”. Care e următoarea țintă a Moscovei
  8. Ministrul Apărării din Ucraina mulțumește României pentru al 23-lea pachet de ajutor militar
  9. Incendiu de vegetație în Buzău. Flăcările s-au extins la un parc auto
  10. Noi informații cutremurătoare despre tragedia din Munții Iezer în care au murit patru tineri. Rezultatele preliminare ale necropsiilor