Sicilia se confruntă cu inundații catastrofale. Mai multe mașini au ajuns în mare VIDEO

Inundațiile au făcut prăpăd în Italia, acolo unde, în 12 ore, a căzut o cantitate de precipitații egală cu cea a unui an. Mai multe mașini au fost târâte de ape, în timp ce pompierii mai fac cu greu față solicitărilor.

Situație dramatică în Sicilia, acolo unde mai multe autoturisme au fost pur și simplu măturate de ape și aruncate în Marea Mediterană, scrie news.com.

De asemenea, mai mulți oameni au fost blocați în mașini, iar casele au fost inundate.

🚨🇮🇹SICILY DRENCHED: A YEAR’S RAIN IN 12 HOURS

Catastrophic floods wreaked havoc in Sicily as nearly a year’s worth of rain battered the region in just 12 hours.

Homes and streets were submerged as emergency crews faced a desperate race to save residents as rain continued to… pic.twitter.com/thtTZC4bpJ