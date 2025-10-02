Român din Florența, prins de polițiști în timp ce lăsa amenzi false pe mașinile localnicilor. Avea la el 142 de astfel de notificări

Român din Florența, prins de polițiști în timp ce lăsa amenzi false pe mașinile localnicilor FOTO Pixabay

Un român în vârstă de 42 de ani a fost prins de poliția din orașul italian Florența în timp ce lăsa amenzi pe mașinile localnicilor. În momentul în care a fost reținut, oamenii legii au găsit asupra bărbatului nu mai puțin de 142 de amenzi false.

O primă persoană a fost pusă sub acuzare în legătură cu escrocheria cu amenzi false care a explodat în Florența în ultimele săptămâni. Poliția l-a găsit pe individ pe Via Oriani, în urma unui pont de la un trecător, scrie La Repubblica.

După ce a fost descoperit teancul de amenzi false, identice cu cele lăsate de român pe mai multe mașini, acesta a fost pus sub acuzare. Anchetele sunt în curs de desfășurare pentru identificarea rețelei de complici.

Potrivit Poliției, amenzile false confiscate, „spre deosebire de originale, prezintă crinul orașului Florența”, au „fonturi diferite în ceea ce privește formatul și dimensiunea, un termen limită diferit pentru plata redusă (15 zile în loc de 5) și, în ceea ce privește instrucțiunile de plată, notificarea falsă conține o greșeală de scriere în termenul ”dispozitiv””.

Mai mult, Poliția precizează că „deși notificarea autentică este mai mare, deoarece conține și două coduri QR, notificarea falsă este accesibilă cu un simplu cititor de coduri QR pe smartphone, care deschide o pagină web ce reproduce rudimentar pictograme care seamănă cât de cât cu cele ale aplicației prin care se plătesc de obicei amenzile”.

Cetățeanul român, fără antecedente penale, a fost acuzat de tentativă de fraudă agravată și fals material comis de o persoană privată în înscris public.

În urmă cu doar câteva zile, Primăria avertizase locuitorii cu privire la o nouă escrocherie, semnalată în unele cartiere ale orașului.

