Româncă arestată pe un aeroport din Italia pentru trafic de droguri. Unde ascunsese femeia sute de capsule cu stupefiante

O româncă a fost arestată pe aeroportul Orio al Serio din Bergamo, Italia, după ce vameșii au descoperit că transporta aproape 1,4 kilograme de substanțe ilegale ascunse în corpul său. Femeia avea în stomac 120 de capsule de plastic.

Femeia, în vârstă de 46 de ani, de origine română, era vânzătoare ambulantă de haine și locuia în Italia din 2013. Aceasta se îmbarcase într-un zbor spre Orio al Serio (Bergamo) din Bruxelles și apoi se îndrepta către Alghero. Aceasta a fost interceptată de Poliția Financiară pe aeroportul din Bergamo, în colaborare cu Agenția Vamală.

Operațiunea a fost declanșată după ce o informație de la vama belgiană a fost transmisă Direcției Antifraudă din Roma. Reținută de poliția financiară, femeia a furnizat „justificări generice și contradictorii pentru călătoria sa”, spunând că merge să își viziteze rudele.

În plus, nu avea bagaj de cală și era destul de agitată.

Testele radiologice ulterioare efectuate la un spital din Bergamo au confirmat că femeia ingerase 120 de ovule în recipiente rigide din plastic înfășurate în straturi de bandă adezivă. În urma analizei, s-a constatat că aceste containere conțineau heroină, în total 1.393 de grame.

După ce coletele au fost expulzate, substanța narcotică a fost confiscată, iar suspecta a fost arestată și dusă la închisoarea din Bergamo.

Ads