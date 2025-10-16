Selecționerul Italiei, declarație șocantă: ”Voi merge chiar mai departe”

Gennaro Gattuso FOTO AFC Fiorentina

Selecționerul Gennaro Gattuso a declarat că va fi nevoit să trăiască în exil dacă echipa națională a Italiei nu se va califica la Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv, conform ESPN.

Câștigător al Cupei Mondiale din 2006, ca jucător, acesta a preluat comanda naționalei Italiei în luna iunie și a contribuit la revitalizarea șanselor de obținere a calificării la turneul de anul viitor care va fi găzduit în comun de SUA, Mexic și Canada.

Victoria cu 3-0 împotriva Israelului a fost cel de-al patrulea triumf consecutiv în mandatul lui Gattuso și a asigurat locul Italiei în play-off-ul pentru Cupa Mondială din 2026.

''Îmi voi asuma meritul dacă voi reuși să ating obiectivul, altfel voi pleca și voi trăi departe de Italia'', a spus Gattuso, 47 de ani.

''Sunt deja un pic departe (are rezidența la Marbella, în Spania, n.red.), dar voi merge chiar mai departe. Aceasta este consecința, sunt conștient de acest lucru'', a subliniat fostului mijlocaș defensiv de la AC Milan.

Italia are trei puncte în spatele liderului Grupei I, naționala Norvegiei. Italia va juca în deplasare cu Moldova la 13 noiembrie și acasă cu Norvegia, trei zile mai târziu, în ultimul meci din preliminarii.

Gattuso, în ciuda presiunii care implică antrenarea cvadruplei campioane mondiale, a declarat că este onorat că se află pe un scaun fierbinte.

''Am spus și anterior, este un vis să fu aici și este adevărat'', a declarat Gennaro Gattuso.

''Au fost oameni cu mai multă experiență decât mine și de aceea am acceptat această cerere cu multă responsabilitate.0 Trebuie să mulțumesc federației, președintelui Gabriele Gravina și lui Gianluigi Buffon, șeful delegației Italiei. Nu credeam că voi conduce echipa spre marcarea a 16 goluri, dar meritul revine jucătorilor. Eu am un merit redus'', a explicat antrenorul Italiei.

''Trebuie că continuăm pe această cale. Da, muncim mult și dormim puțin, dar facem acest lucru pentru că atunci când victoriile vin suntem foarte mulțumiți'', a mai adăugat Gattuso.

