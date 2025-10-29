Spitalul în care medicii au umplut listele de aşteptare cu programări false pentru a lucra mai puţin. Acum riscă să ajungă după gratii VIDEO

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 17:46
Spitalul în care medicii au umplut listele de aşteptare cu programări false pentru a lucra mai puţin. Acum riscă să ajungă după gratii VIDEO
Imagine ilustrativă FOTO Pexels

Poliția italiană a anunțat miercuri, 29 octombrie, că a descoperit un grup de medici de la un spital din orașul Florența (nord) care completau listele de așteptare cu programări false pentru a lucra mai puțin pe timpul verii, informează EFE.

Zece medici rezidenți de la Spitalul Careggi din Florența au fost acuzați de perturbarea serviciului public, o infracțiune care poate fi pedepsită cu condamnări de la unu la cinci ani de închisoare.

Ancheta, efectuată de Carabinieri (poliția), a dezvăluit că în iulie și august 2023, acești medici au conspirat pentru a înregistra numeroase programări și teste pentru același pacient fără știrea respectivului pacient.

Acest lucru a împiedicat alte persoane să își facă programări în acele zile, deoarece portalul de rezervări online arăta deja că agenda de programări era plină.

Această metodă le-a permis medicilor să aibă 'zile de lucru mai ușoare' în iulie și august, evitând cel puțin 290 de programări, potrivit agenților de poliție.

Parchetul din Florența i-a denunțat, iar procesul va începe la 19 februarie.

Reguli stricte într-o țară cu un milion de români: 16 nume de copii interzise, unele de fotbaliști, dictatori și împărați
Reguli stricte într-o țară cu un milion de români: 16 nume de copii interzise, unele de fotbaliști, dictatori și împărați
Într-o țară occidentală unde trăiesc un milion de români, există niște reguli stricte conform legislației locale, prin care 16 nume de copii sunt interzise. Astfel, este limitat tipul de...
Un pensionar de 71 de ani s-a aruncat de la etajul 6. Motivul care l-a împins spre sinucidere: „Nu mai pot suporta"
Un pensionar de 71 de ani s-a aruncat de la etajul 6. Motivul care l-a împins spre sinucidere: „Nu mai pot suporta"
Un pensionar de 71 de ani s-a aruncat de la etajul șase al apartamentului său. Incidentul a avut loc în orașul Sesto San Giovanni, din apropiere de Milano, Italia. Se pare că bărbatul se...
