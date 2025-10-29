Spitalul în care medicii au umplut listele de aşteptare cu programări false pentru a lucra mai puţin. Acum riscă să ajungă după gratii VIDEO

Poliția italiană a anunțat miercuri, 29 octombrie, că a descoperit un grup de medici de la un spital din orașul Florența (nord) care completau listele de așteptare cu programări false pentru a lucra mai puțin pe timpul verii, informează EFE.

Zece medici rezidenți de la Spitalul Careggi din Florența au fost acuzați de perturbarea serviciului public, o infracțiune care poate fi pedepsită cu condamnări de la unu la cinci ani de închisoare.

Ancheta, efectuată de Carabinieri (poliția), a dezvăluit că în iulie și august 2023, acești medici au conspirat pentru a înregistra numeroase programări și teste pentru același pacient fără știrea respectivului pacient.

Acest lucru a împiedicat alte persoane să își facă programări în acele zile, deoarece portalul de rezervări online arăta deja că agenda de programări era plină.

Această metodă le-a permis medicilor să aibă 'zile de lucru mai ușoare' în iulie și august, evitând cel puțin 290 de programări, potrivit agenților de poliție.

Parchetul din Florența i-a denunțat, iar procesul va începe la 19 februarie.

#Firenze: avrebbero turbato il regolare svolgimento del servizio pubblico facendo risultare più prenotazioni a nome del medesimo paziente, così da saturare l’agenda e garantirsi giornate lavorative meno dense di appuntamenti. 10 medici indagati 📄➡️ https://t.co/ren28umvug pic.twitter.com/JXY8DyD6pa — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) October 29, 2025

