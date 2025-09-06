Capcanele ofertelor de case la 1 euro. Povestea unui cuplu german care a vrut să se mute într-o astfel de locuință în Italia

Articolele cu case la 1 euro în diferite zone ale Italiei au stârnit interesul multor persoane de-a lungul timpului. Totuși, astfel de achiziții pot veni cu o serie de obstacole care fac ca oferta să nu mai pară la fel de irezistibilă. Un cuplu care dorea să se mute în Italia povestește despre experiența pe care au avut-o cu piața imobiliară locală și de ce nu a ales să cumpere una dintre casele oferite de multe zone ale țării la doar 1 euro.

„Eu și soțul meu avem puțin peste 30 de ani și doream să cumpărăm o casă în Italia. Amândoi eram curioși și anxioși în legătură cu programul de locuințe de 1 euro din Italia și cu orașele în care acesta se desfășura. Suntem extrem de mulțumiți de orășelul mic în care am ajuns, dar ne bucurăm că nu am cumpărat o casă pentru 1 euro”, povestește Callie Riemann pentru ziarul Business Insider.

Callie Riemann și soțul ei provin din Hamburg, Germania, și au fost nevoiți să se mute în Italia datorită serviciului acestuia, așa că normal au devenit intrigați de ideea achiziționării unei case cu 1 euro, în condițiile în care pentru a închiria un apartament ar fi fost undeva la peste 500 de euro.

„Acest plan de locuințe de 1 euro există de ani de zile. Anumite municipalități italiene oferă locuințe pentru prețuri de până la 1 euro în orașele în care o mare parte din populația tânără a plecat, cu scopul de a atrage familii tinere, afaceri și străini pentru a relansa economia în declin a orașului. Eu am 30 de ani, iar soțul meu are 32, așa că ne-am potrivit perfect pentru program”, mai spune autoarea.

Ads

Totuși, cuplul a renunțat la idee și a decis să își cumpere o casă în mod tradițional, la prețul pieței, fără a accesa programele oferite de municipalități. „Întotdeauna părea să existe o capcană”, spune Riemann.

„Am consultat subiecte de discuție pe Quora și Reddit și am discutat cu oameni care au cumpărat case ieftine în Italia pentru a ne face o idee la ce să ne așteptăm. De asemenea, am urmărit relatări media de la BBC și Business Insider despre oameni care au cumpărat aceste case. Noi nu am trecut niciodată prin una pentru că, după cercetările noastre inițiale, părea prea riscant. Nu voiam să ajungem ca bărbatul care a cumpărat una dintre aceste case fără să vadă și apoi a descoperit că structura casei se dărâmă sau ca cuplul care a trebuit să investească 300.000 de euro, sau aproximativ 315.000 de dolari, în renovări”, mai spune aceasta.

Femeia spune că a început să aibă dubii după ce s-a interesat de condițiile programelor.

„În plus, pe măsură ce am săpat mai adânc, am descoperit că fiecare municipalitate avea propriile prevederi pentru achiziționarea uneia dintre aceste case. Acestea ar putea include obligativitatea de a porni o afacere, de a finaliza renovările în termen de doi până la șase ani sau de a locui în casă cel puțin șase luni pe an. Aceste prevederi legale complică procesul de cumpărare și sunt de obicei disponibile doar în italiană, iar noi nu vorbim italiană”, mai spune Riemann.

Ads

Aceasta adaugă că, de fapt, s-a mutat într-un oraș cu case de 1 euro, doar că pur și simplu nu a cumpărat una.

„Piața imobiliară italiană este foarte ieftină în orașele care oferă aceste case de 1 euro. Dar, la fel ca și casele, orașele au și o reputație proastă de a fi locuri lipsite de viață. Am fost plăcut surprinși că zvonurile nu erau adevărate pentru orașul nostru. Am ajuns să cumpărăm o casă la țară de 3.121 de metri pătrați, care era mai mult sau mai puțin gata de mutat, cu un acru de teren pentru 29.000 de euro, aproximativ 30.400 de dolari. Casa se află în Sant'Elia a Pianisi - un mic oraș de munte din sudul Italiei, între Napoli și Roma, cu o populație de doar 1.000 de locuitori. Sant'Elia poate fi mic, dar orașul găzduiește constant festivaluri. Există familii tinere, restaurante, magazine, școli, o bibliotecă și, într-adevăr, tot ce avem nevoie pentru a trăi confortabil”, mai scrie aceasta.

Aceasta laudă locuitorii orașului unde s-a mutat, care au fost foarte primitori cu cei doi, și povestește că numărul acestora se triplează, în timpul vacanței de vară, când familiile se strâng pentru „o lună de sărbători non-stop”.

Ads

„Deoarece am ales o casă care nu trebuia complet demolată, avem libertatea de a renova când și oricum ne permite bugetul și deja pornim mai departe decât dacă am fi optat pentru programul de locuințe de 1 euro”, mai spune Riemann, care recomandă doritorilor să angajeze un avocat specializat în proprietăți imobiliare.

„Sincer, cred că programul de locuințe de 1 euro poate fi excelent pentru unii oameni, atâta timp cât sunt conștienți de prevederi. Ceea ce a funcționat pentru noi și ceea ce am recomanda este să angajați un avocat specializat în proprietăți imobiliare cu experiență în vânzări internaționale. Am angajat unul pentru 6.500 de euro, aproximativ 6.800 de dolari, care ne-a ajutat să traducem documentele și să navigăm prin aspectele legale și multe etape ale procesului de cumpărare a unei case”, a mai spus aceasta.

Deși costul a fost mare, autoarea articolului susține că prețul a meritat, pentru că astfel au redus riscurile cumpărării unei case într-o țară în care nu vorbeam limba.

„Ne bucurăm că am ales propria cale pentru a cumpăra o casă în Italia și totuși am ajuns într-o comunitate vibrantă”, încheie Riemann.

Ads