O ursoaică din Italia a scăpat cu viață din două accidente rutiere. Prima dată a fost călcată de o motocicletă, acum de o mașină

Autor: Adrian Zia
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 23:05
194 citiri
Ursoaică FOTO Pixabay

Ursoaica numită F3, care trăiește în pădurile din nordul Italiei, a fost eliberată în natură, după ce și-a revenit în urma unui accident rutier grav suferit pe 23 august lângă Borzago, în comuna Spiazzo. Este al doilea accident suferit de F3, după ce în 2017 a fost lovită de o motocicletă.

Luni seară, 6 octombrie, ursoaica F3 a fost eliberată înapoi în sălbăticie. Femela fusese lovită, pe 23 august, de un autoturism și, imediat după impact s-a refugiat într-un lan de porumb din apropiere, fără a se mai mișca.

Pădurarii chemați la fața locului, cu sprijinul pompierilor, au intervenit pentru a o adormi și a o transfera la centrul de animale sălbatice Casteller pentru o îngrijire corespunzătoare gravității rănilor pe care le-a suferit.

Îngrijire veterinară

După o perioadă de tratament din partea medicului veterinar, evitând contactul direct cu pădurarii pentru a-și păstra sălbăticia naturală, ursoaica și-a revenit bine după accident. Înainte de a fi eliberată, femelei i s-a montat un guler radio pentru a fi monitorizată. Conform procedurii, fiara a fost eliberată în aceeași zonă în care fusese salvată.

Fiica Danizei

La 17 ani și jumătate, F3 este unul dintre cei mai bătrâni urși din Trentino. Născută în 2008, în același bârlog cu F1 și M2 (un mascul), este fiica legendarei Daniza, unul dintre primii urși sloveni eliberați în Trentino în cadrul proiectului Life Ursus.

Daniza, protagonista unor comportamente problematice frecvente (inclusiv atacarea unui culegător de ciuperci), a murit din cauza unei supradoze de narcotice în timpul unei tentative de capturare.

Primul accident suferit de F3

Nu este prima dată când F3 este rănită într-un accident rutier. În iulie 2017, femela a fost lovită de o motocicletă în timp ce traversa drumul provincial 37, în apropierea orașului Darè.

În acel caz, F3, care era însoțită de cei doi pui ai săi, nu a suferit răni semnificative și a reușit să plece singură.

Aceste două coliziuni, care au avut loc la doar câțiva kilometri distanță, sunt singurele două episoade notabile din viața acestui animal care, se pare, a fost întotdeauna timid față de oameni.

