Virajul spre dreapta din Italia reprezintă un pericol pentru Europa

Post-fasciștii italieni au triumfat și sunt de departe cea mai puternică forță din noul Parlament de la Roma. Rezultatul alegerilor va avea consecințe inevitabile asupra cooperării în UE, apreciază Alexandra von Nahmen.

"Ne bucurăm alături de Italia", a fost unul dintre comentariile venite din Germania pe Twitter. Un eurodeputat francez a scris că italienii au dat o lecție umilitoare Uniunii Europene. Oameni politici de dreapta din toată Europa se bucură alături de Giorgia Meloni. Lidera partidului naționalist de dreapta Frații Italiei ("Fratelli d'Italia"), se află în fruntea clasamentului cu alianța sa de dreapta după alegerile parlamentare și este posibil să conducă viitorul guvern.

Pentru Italia, una dintre țările fondatoare ale UE, este un moment de cotitură. Niciodată de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial încoace, un parlament italian nu a virat mai puternic spre dreapta decât cel la alegerea căruia asistăm. Frații Italiei, formațiunea Giorgiei Meloni, care își are originile în neofascism, este de departe cea mai puternică forță politică. Împreună cu Lega, formațiunea naționalistă de dreapta a lui Matteo Salvini, și Forza Italia, formațiunea creştin-democrată a lui Silvio Berlusconi, au asiguratămajoritatea absolută a voturilor.

Alegători frustrați

Indubitabil, alunecarea spre dreapta din Italia este în principal legată de situația politică din țară. Mulți italieni sunt frustraţi şi nemulțumiți de clasa politică. De altfel, o treime dintre alegătorii cu drept de vot au lipsit de la urne. În ultimii patru ani, în Italia s-au succedat nu mai puțin de trei guverne. Or, partidul Giorgiei Meloni nu a fost implicat în niciunul dintre ele, aspect de care aceasta a putut profita în campania electorală.

Ads

Criza energetică, inflația, senzația pierderii controlului asupra imigrației, teama de viitor au fost subiectele tematizate și canalizate cu pricepere de carismatica politiciană de dreapta în campania electorală. Meloni le-a promis oamenilor că va avea grijă de ei, adică ceea ce vor să audă italienii. Ei au abandonat elitele de la Roma, iar casta politică națională este percepută doar ca un club de autoîmbogățire.

Însă și UE este învinuită pentru această situația nefastă în care se găsește țara. Nu puțini italieni consideră că UE este distantă, prea opacă și, mai presus de toate, îndatorată intereselor capitalului - un refugiu al formulelor de compromis, dar departe de problemele reale ale oamenilor din fiecare țară membră.

Retorica periculoasă a populiștilor de dreapta

Tocmai aici intervine retorica Giorgiei Meloni, care a insultat UE catalogând-o drept monstru incompetent și birocratic. Meloni a anunțat că va "pune capăt șmecheriilor de la Bruxelles" și că a venit momentul ca interesele italiei în UE să fie în sfârșit reprezentate cu vigoare. În ceea ce privește dreptul european, nu este admisibil ca el să prevaleze în fața dreptului național, spune ea.

Ads

De ceva timp, Giorgia Meloni nu mai pledează pentru ieșirea Italiei din UE sau pentru abandonarea monedei euro. Însă, prin criticile sale fundamentale, ea va reprezenta o problemă pentru Uniunea Europeană, la fel ca premierul ungar Viktor Orban, omul care este mereu în conflict cu instituțiile UE și care sfidează coeziunea blocului comunitar.

O amenințare la adresa unității UE

Din perspectiva unității Occidentului și a UE față de Kremlin, acest lucru ar putea deveni alarmant. În acest moment, dintre șefii de guvern ai UE, doar Orban cere suspendarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Lui i-ar putea urma acum șefa cabinetului din Italia. Deși Giorgia Meloni declară că susține sancțiunile și că este solidară cu Ucraina, viitorii ei parteneri de guvernare sunt priviți mai degrabă ca protagoniști nesiguri. De pildă, Silvio Berlusconi, un prieten declarat al președintelui rus, a afirmat recent la televiziunea italiană că Putin a fost împins spre război. Ori liderul Lega, Matteo Salvini, care critică sancțiunile europene, pe care le descrie ca ”măsuri care ne-au îngenuncheat".

Ads

Ne putem întreba cât de unită și coerentă va fi Uniunea Europeană față de Rusia, mai cu seamă acum, când unitatea este mai importantă ca niciodată. Populiștii din alte state europene vor avea și ei de câștigat dacă iarna va fi grea și friguroasă, exacerbând criza energetică. În Suedia, formațiunea naționalistă de dreapta Democrații Suedezi a devenit a doua cea mai puternică forță în alegerile parlamentare de acum două săptămâni. Victoria electorală a Giorgiei Meloni în Italia a întărit și mai mult tabăra criticilor UE.

Abordarea problemelor oamenilor

Italia are nevoie de UE, la a cărei construire a participat. Țara urmează să primească 220 de miliarde de euro din fondul pentru reconstrucție, bani de care are nevoie urgentă pentru a stabiliza economia. Deși victoria electorală a populiștilor de dreapta nu schimbă acest lucru, exemplul Ungariei arată cât de mult dăunează Uniunii să fie expusă adversarilor din interior. Mai presus de toate, ascensiunea lui Meloni and Co. arată că UE trebuie să dea dovadă, în sfârșit, de mai mult curaj atunci când vine vorba de abordarea problemelor care îi privesc pe cetățenii europeni.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads