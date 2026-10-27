Italia caută 10.000 de angajați până la finalul anului. Pentru ce posturi pot aplica și românii și ce condiții se cer

În timp ce în România oamenii se plâng că nu găsesc locuri de muncă, Italia oferă zeci de mii de locuri de muncă, dar nu găsește doritori care să le ocupe. Numai în provincia Forlì-Cesena (regiunea Emilia-Romagna), angajatorii au nevoie de aproape 10.000 de angajați până la sfârșitul acestui an, în timp ce la nivelul întregii țări ar fi nevoie de sute de mii de posturi.

Cele mai multe oportunități sunt în turism, comerț și industria alimentară, însă aproape jumătate dintre firme întâmpină probleme în recrutarea candidaților. Angajatorii caută inclusiv muncitori străini și tineri sub 30 de ani, potrivit datelor publicate de Camera de Comerț din Romagna, potrivit CesenaToday.

În plus, pe lângă meseriile clasice, se caută activ personal cu pregătire medie și superioară în special în zona administrativă, comercială sau în servicii.

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Angajatorii sunt interesați și de tinerii aflați la început de carieră. Aproximativ 26,5% dintre angajările estimate sunt destinate persoanelor sub 30 de ani, iar 31,5% dintre posturi vizează personal străin.

În regiunea Emilia-Romagna, managerii, specialiștii și personalul tehnic reprezintă 25% dintre angajările estimate. Cu toate acestea, cele mai căutate rămân posturile cu un nivel mediu de calificare, în special cele administrative, comerciale și din sectorul serviciilor. Acestea reprezintă 40,6% din cererea totală de personal.

În plus, cei care vor să aplice trebuie să aibă câteva abilități pe care patronii italieni pun mare preț: flexibilitate și adaptabilitate, cunoștințe digitale de bază și atenție la sustenabilitate și mediu.

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