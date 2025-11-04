Italianul care, împreună cu soții Bellantoni, a bătut doi bătrâni, a fost reținut. Pensionarii spun că au fost loviți cu pumnii și picioarele la nivelul capului

Polițiștii din Capitală au reținut un tânăr de 22 de ani, cetățean italian, suspectat că ar fi lovit doi pensionari în curtea unui restaurant din București, pe 30 octombrie. În același dosar, deschis pentru tâlhărie calificată și complicitate, au fost deja reținuți și arestați patronii localului, Amalia Bellantoni, fostă membră în partidul SOS România, și soțul acesteia, Domenico.

Tânărul a fost depistat luni seară în județul Călărași, într-un autoturism alături de familie, și condus la Secția 8 Poliție din Capitală. El a declarat că nu cunoaște detalii despre incident și a cerut să fie asistat de avocat. Marți urmează să fie audiat și, cel mai probabil, va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă, arată Știrile ProTV.

Cei doi pensionari au declarat că au fost loviți cu pumnii, cu picioarele și cu un obiect contondent la nivelul capului, în urma unui conflict în curtea comună a proprietarilor, în care sunt implicați și soții Bellantoni. Avocatul acestora a precizat că disputa este una mai veche și există și alte dosare în instanță.

Amalia Bellantoni se află în arest la domiciliu, iar soțul ei, Domenico, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, ambii contestând măsura.

