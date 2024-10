Povestea italianului care a devenit „cerșetor” în țara sa pentru a ajuta copiii dintr-o comunitate săracă din România FOTO

Într-un loc din România unde oamenii se confruntă cu grijile de zi cu zi și caută soluții pentru supraviețuire, un italian și familia sa reușesc să redea speranța copiilor. Gianluca Farini a ajuns în România după Revoluție și a descoperit o țară aflată în suferință, unde orfelinatele erau mărturia dezumanizării și neglijenței unui regim totalitar.

Chiar dacă asociația sa, „Il Giocattolo”, a fost înființată oficial în România în iulie 2010, Gianluca și echipa sa lucrează aici încă din martie 1990. Nucleul asociației s-a format dintr-un mic grup de prieteni italieni (în principal din zona Parma-Milano), care la început organizau expediții umanitare pentru ajutorarea persoanelor aflate în dificultate, în special a copiilor. Grupul era numit „Il Giocattolo”.

„Prima dată am venit în România cu un cunoscut, un refugiat care fugise din țară în 1986. Eu am vrut să ajut orfelinatele din perioada lui Ceaușescu. Cine a văzut cum trăiau copiii în acele orfelinate nu putea rămâne indiferent. Așa am început să ajut copiii și să contribui, chiar și cu o mică donație, la schimbarea situației”, povestește Farini.

După ce au ajutat instituții precum orfelinate, azile și grădinițe (în diverse zone), grupul de italieni a trecut la asistarea directă a familiilor. Au ajuns chiar să construiască o casă pentru o familie numeroasă.

Anina, locul unde s-au stabilit

În 2008, Farini și familia sa au ajuns în Anina, iar ceea ce au găsit acolo le-a rămas în suflet. Majoritatea locuitorilor din fostul oraș minier trăiau la limita supraviețuirii, iar copiii erau cei mai afectați. „Am văzut o școală la Brădet foarte degradată, cu șoareci și șobolani prin sălile de clasă”, își amintește Farini.

Cei mai mulți ar fi privit scena cu disperare, dar italianul a considerat că aici e nevoie de ajutorul său. A făcut rost de materiale și a cerut sprijinul localnicilor pentru a renova clădirea. Și au reușit în mai puțin de două luni. Deși școala a fost închisă ulterior, din cauza exodului familiilor din zonă, clădirea nu a fost abandonată. Astăzi, ea găzduiește tabere pentru copii și oferă cazare oaspeților.

În 2017, Farini a făcut un nou pas: a primit în donație o altă clădire, un fost restaurant aproape distrus. A transformat-o într-un spațiu pentru copii, „una dintre cele mai frumoase clădiri din zonă”, cum descrie el însuși. Centrul comunitar a devenit rapid un punct de sprijin vital pentru copiii din Anina.

Centrul pentru copii: masă caldă și educație

În prezent, aproximativ 30 de copii pe zi - romi și români deopotrivă - vin aici pentru a-și face temele și pentru a participa la activități educative. „Pentru noi nu există diferențe. Toți acești copii au nevoie de atenție și ajutor, fie că provin din familii sărace, fie că au probleme de comportament. Fiecare copil reprezintă o oportunitate de schimbare și o speranță pentru un viitor mai bun”, afirmă Farini cu convingere.

Proiectul „Il Giocattolo” nu oferă doar sprijin educațional, ci și emoțional. Lupta pentru egalitate și împotriva discriminării este o altă parte esențială a misiunii sale. Gianluca și Rosa, soția sa, își propun să creeze un mediu sigur, în care fiecare copil, indiferent de etnie sau statut social, să se simtă respectat și încurajat.

Copiii beneficiază de consiliere psihologică, iar Farini și cei șase pedagogi care lucrează în centru își propun să ajute fiecare copil să își dezvolte abilitățile socio-emoționale. „Ne străduim să îi ajutăm să meargă la școală și grădiniță, iar cei care nu frecventează aceste instituții nu pot veni la noi în centru”, explică Gianluca. În vacanțe, centrul rămâne deschis, oferind copiilor continuitate și un loc sigur.

Pentru a face totul și mai confortabil, anul acesta au renovat bucătăria centrului și au cumpărat mobilier nou. Chiar dacă nu gătesc în clădire, oferă zilnic o masă caldă pentru fiecare copil, o resursă vitală pentru mulți dintre aceștia.

Susține centrul din donațiile prietenilor italieni

Farini recunoaște că mulți oameni se întreabă de ce un italian ar alege să ajute o comunitate românească atât de departe de casă. „Mulți se întreabă de ce vin în România să ajut, în timp ce femeile din România merg în Italia să îngrijească bătrânii noștri”, spune el. Dar vede situația ca pe o colaborare reciproc benefică: „Și eu, în Italia, am avut o îngrijitoare pentru mama mea. Eu nu consider asta o problemă, ci o colaborare benefică.”

Datorită donațiilor și sprijinului financiar din Italia, Gianluca Farini și echipa sa reușesc să continue această misiune dificilă. Costurile de funcționare ale centrului se ridică la peste 100.000 de euro anual, din care 30.000 de euro sunt doar pentru alimente. Farini glumește că a devenit un „cerșetor” în țara sa pentru a strânge fondurile necesare centrului din România, dar este mândru de impactul pe care îl poate avea în viețile acestor copii.

Visurile lui Gianluca nu se opresc aici. Pe lângă educația formală, el se pregătește să deschidă un atelier, unde copiii mai mari să poată învăța o meserie - tâmplărie sau prelucrarea fierului - oferindu-le abilități practice care le vor permite să își croiască un viitor mai sigur.

