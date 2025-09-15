O femeie a murit după ce un bărbat a sărit de la etajul 4 și a căzut peste ea. Unde a avut loc tragedia

Autor: Maria Popa
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 09:26
1959 citiri
Balcon cu flori Foto: Pexels

Un bărbat în vârstă de 70 de ani, care a încercat să se sinucidă sărind de la etajul 4, a omorât o femeie după ce a căzut peste ea. Bărbatul a fost dus în stare gravă la spital și este acuzat de omor din culpă.

Tragedia a avut loc duminică seara, 14 septembrie, pe Via Fratelli di Dio din cartierul Baggio din Milano, Italia.

Italianul a sărit de pe balconul său de la etajul 4 fără să se asigure.

Chiar atunci, o femeie de 83 de ani se afla în curtea interioară. El s-a prăbușit peste ea, iar impactul i-a fost fatal pensionarei.

Bărbatul a fost salvat și transportat la Spitalul Niguarda în stare critică.

Potrivit informațiilor actuale, starea lui este gravă, dar viața sa nu se află în pericol.

Agenții Unității Radio Mobile Milano și ai stației de Carabinieri San Cristoforo au intervenit la fața locului.

Bărbatul în vârstă de 70 de ani a fost acuzat de omor din culpă, conform Fan Page.

#italian, #femeie omorata, #tentativa sinucidere, #Italia, #sarit etaj, #omor din culpa, #crima Italia , #Italia
