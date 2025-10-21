Șocul trăit de un italian care și-a vândut Ferrari-ul unor români. Ce s-a întâmplat când a vrut să ridice banii

Autor: Maria Popa
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 11:12
402 citiri
Șocul trăit de un italian care și-a vândut Ferrari-ul unor români. Ce s-a întâmplat când a vrut să ridice banii
Mașină Ferrari Foto: Pixabay

Un bărbat din Perugia, Italia, a avut un șoc după ce și-a vândut Ferrari-ul cu 165.000 de euro unei femei. La scurt timp și-a dat seama că cecurile pe care le primise în urma vânzării erau false.

Incidentul a avut loc la finalul lui mai, când italianul și-a vândut mașina de lux unei femei de 27 de ani.

În momentul în care a mers să depună cele două cecuri, unul de 90.000 de euro și celălalt de 75.000 de euro, bărbatul a descoperit că erau false, iar banca de referință nici nu exista, potrivit Curierul Italiei, care citează presa italiană.

Imediat a fost deschisă o anchetă, iar câteva luni mai târziu, 7 persoane au fost inculpate, iar mașina de lux a fost returnată proprietarului său, după ce a fost găsită în Buziaș, județul Timiș.

Autoturismul se afla la un român de 43 de ani, deja cunoscut de autorități pentru tranzacții asemănătoare.

Conform reconstituirii anchetatorilor, proprietarul Ferrari-ului luase legătura și cu o persoană de „contact” de la banca emitentă și obținuse asigurări cu privire la autenticitatea cecurilor și la acoperirea financiară a obligațiilor.

Astfel, vânzătorul a crezut că tranzacția este una legală și a vândut mașina de lux. În realitate, persoana de contact de la bancă era chiar un complice al cumpărătoarei, fiind vorba de o rețea de escroci români.

Polițiștii din Perugia, asistați de personalul unităților mobile ale secțiilor de poliție din Bergamo, Monza, Lecco și Pordenone, au executat un mandat de percheziție locală, personală și informatică emis de Procuratura din Perugia împotriva celor șapte suspecți.

Operațiunea a avut succes pentru că au fost identificate telefoanele și cartelele Sim utilizate la escrocherie.

Doi indivizi sunt acuzați că au bătut cu bestialitate un bărbat, în propria lui casă, apoi l-au incendiat. Nu s-a putut stabili dacă victima mai trăia în momentul în care i s-a dat foc
Doi indivizi sunt acuzați că au bătut cu bestialitate un bărbat, în propria lui casă, apoi l-au incendiat. Nu s-a putut stabili dacă victima mai trăia în momentul în care i s-a dat foc
Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut cu bestialitate un bărbat, într-o localitate din judeţul Timiş, şi apoi l-au incendiat au fost reţinuţi. Procurorii anunţă că nu s-a putut...
Românii nu mai revin acasă. Fenomenul emigrării înregistrează o nouă creștere
Românii nu mai revin acasă. Fenomenul emigrării înregistrează o nouă creștere
După aproape un deceniu în care mai mulți români se întorceau acasă decât plecau, trendul s-a inversat brusc. În ultimii doi ani, emigrarea a depășit semnificativ revenirea în țară,...
#italian, #ferrari, #romani, #romani diaspora, #escroci, #Timis, #cecuri, #false , #romani Italia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A facut-o! Dupa 6 ani de relatie, s-a casatorit cu "cea mai frumoasa femeie de pe planeta". Simona Halep a reactionat
Digi24.ro
Tragedie in sportul mondial! Campionul a murit la doar 29 de ani
DigiSport.ro
Performanta carierei pentru Jaqueline Cristian!

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șocul trăit de un italian care și-a vândut Ferrari-ul unor români. Ce s-a întâmplat când a vrut să ridice banii
  2. Pacienții de la Floreasca răniți în explozia din Rahova vor fi externați. Ultimele informații despre starea acestora
  3. Profesor universitar trimis în judecată pentru luare de mită. Ar fi primit bani de la studenți ca să-i ajute să promoveze examenele
  4. Summitul dintre Trump și Putin ar putea fi amânat, după decalarea unei întâlniri între Lavrov și Rubio
  5. Cum va fi vremea la sfârșit de octombrie și început de noiembrie. Se anunță diferențe față de normalul perioadei
  6. Scandalul Nordis explodează: Procurorii au extins ancheta după 300 de plângeri noi SURSE
  7. Un individ care se dădea kinetoterapeut ar fi agresat sexual două tinere, sub pretextul unor “tensiuni pelvine”
  8. Munca de acasă îmbunătățește sănătatea și fericirea angajaților. Rezultatele unui studiu derulat timp de 4 ani
  9. Președintele Senatului, după decizia CCR: „Blocarea reformei înseamnă apărarea vechiului sistem”
  10. Tragedie în apropiere de Paris. O tornadă a ucis un muncitor și a rănit mai multe persoane VIDEO