Șocul trăit de un italian care și-a vândut Ferrari-ul unor români. Ce s-a întâmplat când a vrut să ridice banii

Un bărbat din Perugia, Italia, a avut un șoc după ce și-a vândut Ferrari-ul cu 165.000 de euro unei femei. La scurt timp și-a dat seama că cecurile pe care le primise în urma vânzării erau false.

Incidentul a avut loc la finalul lui mai, când italianul și-a vândut mașina de lux unei femei de 27 de ani.

În momentul în care a mers să depună cele două cecuri, unul de 90.000 de euro și celălalt de 75.000 de euro, bărbatul a descoperit că erau false, iar banca de referință nici nu exista, potrivit Curierul Italiei, care citează presa italiană.

Imediat a fost deschisă o anchetă, iar câteva luni mai târziu, 7 persoane au fost inculpate, iar mașina de lux a fost returnată proprietarului său, după ce a fost găsită în Buziaș, județul Timiș.

Autoturismul se afla la un român de 43 de ani, deja cunoscut de autorități pentru tranzacții asemănătoare.

Conform reconstituirii anchetatorilor, proprietarul Ferrari-ului luase legătura și cu o persoană de „contact” de la banca emitentă și obținuse asigurări cu privire la autenticitatea cecurilor și la acoperirea financiară a obligațiilor.

Astfel, vânzătorul a crezut că tranzacția este una legală și a vândut mașina de lux. În realitate, persoana de contact de la bancă era chiar un complice al cumpărătoarei, fiind vorba de o rețea de escroci români.

Polițiștii din Perugia, asistați de personalul unităților mobile ale secțiilor de poliție din Bergamo, Monza, Lecco și Pordenone, au executat un mandat de percheziție locală, personală și informatică emis de Procuratura din Perugia împotriva celor șapte suspecți.

Operațiunea a avut succes pentru că au fost identificate telefoanele și cartelele Sim utilizate la escrocherie.

