Autor: Maria Popa
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 16:10
La furat de flori și animale de pluș într-un cimitir. Cum a fost prinsă femeia
Cimitir Foto: Pixabay

O italiancă de 50 de ani a fost arestată după ce a fost prinsă când fura ghivece de flori și alte obiecte din cimitir, în Ferentino, regiunea Lazio din Italia.

Chiar dacă nu trăia în sărăcie, femeia a jefuit timp de șapte luni mormintele din cimitirul din localitate.

Potrivit anchetei, italianca ar fi furat nu doar ghivece de flori, ci și alte obiecte pe care rudele le puneau pe pietrele funerare ale celor dragi, mai ales pe mormintele copiilor, unde a găsit animale de pluș și alte jucării, transmite Il Messaggero.

Rudele decedaților au început să se înfurie. Astfel, două femei care vizitau constant cimitirul s-au gândit să ascundă un dispozitiv GPS în interiorul unui ghiveci de flori.

Dispozitivul i-a condus pe carabinieri la femeia de 50 de ani, iar în timpul perchezițiilor au fost descoperite numeroase plante furate și alte obiecte.

Femeia a fost acuzată de furt calificat, pentru că infracțiunea a fost comisă într-un loc considerat sacru.

Ce spune avocatul apărării

Avocatul apărării a anunțat că femeia suferă de cleptomanie, o tulburare psihiatrică ce conduce la furtul de obiecte în mod inutil și necontrolat.

Conform specialiștilor, furtul s-a produs din cauza unui impuls irezistibil. Femeia păstrase bunurile furate acasă, așa cum se întâmplă adesea în cazurile de cleptomanie.

Furturile au fost confirmate și de camerele de supraveghere ale cimitirului care au surprins-o pe femeia de 50 de ani furând animale de pluș și flori.

Judecătorul a acceptat obiecția procurorului la cererea de clasare a cazului, iar procesul va începe în februarie 2026.

