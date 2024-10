O italiancă de 36 de ani din Torino a murit în timp ce făcea surf în apele Indoneziei. Femeia a fost înjunghiată în inimă de un pește-spadă.

Se pare că doi martori au încercat să-i acorde primul ajutor Giuliei Manfrini, care mai apoi a fost transportată la un spital, după ce un pește-spadă a lovit-o direct în piept, potrivit bbc.com.

„Chiar și cu eforturile curajoase ale partenerului ei, ale personalului stațiunii locale și ale medicilor, Giulia nu a putut fi salvată”, a scris pe Instagram James Colston, care a înființat o agenție de turism împreună cu italianca.

Lahmudin Siregar, șeful interimar al Agenției regionale de gestionare a dezastrelor din regența Insulelor Mentawai (BPBD) a spus pentru Antara că „informațiile pe care le-am primit de la șeful districtului Siberut de sud-vest au fost că a avut loc un accident cu un cetățean italian în timp ce făcea surf”.

Siregar a mai adăugat că „în mod neașteptat, un pește-spadă a sărit spre Manfrini și i-a înfipt-o direct în piept”.

James Colston a fost de părere că fosta sa colegă a suferit un „accident ciudat”. „Noi credem că ea a murit făcând ceea ce iubea, într-un loc pe care îl iubea”.

Surfer Giulia Manfrini, 36, dead after being impaled by swordfish in freak incident https://t.co/1boFWbZU0W pic.twitter.com/WkIiqzUsj1