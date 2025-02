O femeie a trecut toată averea pe numele amantului care-i promitea o viață împreună. După câteva luni a murit. „Eu sunt cardul lui”

O italiancă de 59 de ani i-a lăsat amantului, un bărbat de 57 de ani întreaga sa avere, care se ridică la 7 milioane de euro.

Femeia, care era profesoară s-a îndrăgostit nebunește de un agent de asigurări care era căsătorit și cu trei copii.

„Dovadă de iubire”

Bărbatul i-a promis că vor avea o viață împreună, însă după 3 ani nu s-a întâmplat asta. Astfel, femeia s-a hotărât să-i arate iubirea și devotamentul și i-a lăsat prin testament o avere de 7 milioane de euro, potrivit La Stampa.

Profesoara a explicat în jurnalul său și motivul pentru care a luat această decizie.

„Ce seară frumoasă! Bună, marea mea iubire. 19 iulie va fi o altă dată importantă de reținut în relația noastră. S-a întâmplat un lucru ciudat între noi. Ți-am oferit încrederea mea tangibilă. Nu mai doar în cuvinte, ci și în scris. Tata mi-a spus mereu că este important să am încredere în oameni”, a scris femeia.

Tatăl italiencei, un antreprenor bogat din Torino, o adoptase pe fată când avea doar 13 luni. El i-a lăsat tot ce avea fiicei lui, cum ar fi case și conturi bancare. Cum acea avere femeia a vrut să construiască un orfelinat. „Am avut noroc că am fost adoptată, aș vrea să dau acest bine înapoi altor copii”. Totuși, ea s-a îndrăgostit nebunește și a decis să-i lase averea amantului.

La patru luni după ce a semnat testamentul, femeia a murit.

Procesul

Bărbatul, devenit bogat peste noapte a fost judecat în Italia pentru escrocarea unei persoane aflate într-o stare psihică fragilă.

De asemenea, procurorii au reconstituit întreaga întâmplare în urma unei anchete complexe, mai ales că femeia era moartă atunci.

Jurnalele secrete

În reconstituirea stării ei de spirit, anchetatorii s-au folosit de cele două jurnale secrete. „Bună, dragule, drag cum nimeni nu a fost vreodată, în afară de tatăl meu. Sper că tu poţi înțelege pe deplin personalitatea mea. Mă consider o persoană care nu mai este puternică. Şi cu multe găuri negre”, mai scria profesoara.

Italianca trăia chinurile unei iubiri neîmpărtășite, doar că spera ca într-o bună zi

bărbatul să divorțeze și s-o aleagă pe ea.

„În acest moment sunt îngrijorată. Foarte. Foarte mult. O singură persoană a fost toată viața mea, tatăl meu minunat, magic și uimitor. Tu i-ai luat locul”, a mai scris femeia în jurnalele secrete.

„Eu sunt cardul lui”

Potrivit jurnalelor, bărbatul a plecat, pe banii profesoarei, în insula Elba împreună cu soția și copiii. „Pentru tine totul este frumos, plăcut, te vei bucura de vacanță alături de familia ta și în schimb eu sunt aici și aștept apelurile tale”, mai scria ea.

De asemenea, italianca îi făcuse cadou iubitului ei o casă, unde acesta îi promisese că vor sta împreună. După, femeia a mai cumpărat o casă pentru soția bărbatului și copiii lor. Toate aceste detalii au fost consemnate în jurnale.

În timpul procesului, menajera profesoarei a depus mărturie și a povestit despre ultimele clipe din viața ei: „Înainte de a muri, am văzut-o îngrijorată, plângea în fiecare seară și spunea: „Eu sunt cardul lui”. Cu o zi înainte de moarte am văzut-o. Mi-a spus că vrea să-l părăsească în acea seară. Era vineri. Am găsit-o moartă sâmbătă dimineața”.

Decizia judecătorilor

Judecătorii l-au achitat pe bărbat. El a rămas cu toată averea, iar motivul deciziei a fost că „faptele nu există”. Cât despre profesoară, conform judecătorilor, nu s-a dovedit că aceasta ar fi fost păcălită pentru că suferea de „o stare de deficiență psihică din cauza unei iubiri morbide”.

