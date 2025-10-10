ITIA n-a avut milă de tenismenul care susține că a fost prins dopat după un sărut

Autor: Teodor Serban
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 20:28
149 citiri
ITIA n-a avut milă de tenismenul care susține că a fost prins dopat după un sărut
Karen Moorhouse FOTO ITIA

Un jucător profesionist de tenis care a spus că un sărut i-a cauzat un test antidoping pozitiv la metamfetamină a fost suspendat vineri, pentru patru ani, de către Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului, condusă de Karen Moorhouse, for care a suspendat-o 4 ani și pe Simona Halep.

Goncalo Oliveira, care reprezintă Venezuela, a fost suspendat provizoriu în ianuarie în urma unui test pozitiv din noiembrie 2024, în timp ce concura la turneul ATP Challenger din Manzanillo, Mexic. Ambele probe A şi B conţineau substanţa interzisă.

Jucătorul născut în Portugalia a negat că a consumat drogul şi şi-a prezentat argumentele la o audiere cu un tribunal independent, care a decis că Oliveira nu poate dovedi că prezenţa drogului a fost neintenţionată.

Jucătorului i se va scădea din pedeapsă timpul trecut de la pronunţarea suspendării provizorii, ceea ce înseamnă că va fi eligibil să concureze din nou în turneele profesioniste pe 16 ianuarie 2029.

Nu este prima dată când un atlet spune că un test antidoping pozitiv a avut loc din cauza unui sărut.

Scrimera olimpică franceză Ysaora Thibus a fost achitată în iulie de Curtea de Arbitraj de acuzaţii de dopaj, după ce judecătorii au recunoscut că a fost contaminată cu substanţa anabolică Ostarine în 2024, după ce s-a sărutat cu partenerul ei din acea perioadă. Ulterior, ea a fost achitată de un tribunal al Federaţiei Internaţionale de Scrimă cu câteva săptămâni înainte de Jocurile Olimpice de la Paris, ceea ce i-a permis să concureze acolo.

În 2009, tenismanul francez Richard Gasquet a scăpat de o lungă suspendare de dopaj, când comisia tribunalului Federaţiei Internaţionale de Tenis a decis că a consumat în mod accidental cocaină sărutând o femeie într-un club de noapte.

Ajutorul financiar pe care Simona Halep l-a ratat. Decizie neașteptată luată de ITIA
Ajutorul financiar pe care Simona Halep l-a ratat. Decizie neașteptată luată de ITIA
Jucătorii implicaţi în anchete antidoping şi anticorupţie vor primi ajutor din partea Agenţiei Internaţionale pentru Integritate în Tenis (ITIA), care a lansat miercuri un program pilot...
Decizie fără precedent: ce se întâmplă cu omul care l-a dopat pe Jannik Sinner
Decizie fără precedent: ce se întâmplă cu omul care l-a dopat pe Jannik Sinner
Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA) nu vede nicio problemă în revenirea preparatorului fizic Umberto Ferrara, implicat în cazul de dopaj al lui Jannik Sinner,...
#ITIA, #dopaj, #suspendare, #jucator, #tenis, #sarut , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
NE-BU-NI-E in preliminariile CM! Au castigat cu 7-0, dar nu s-au calificat din cauza celor PATRU goluri marcate de Aubameyang
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A spus "ADIO" si viata i s-a schimbat radical: "Am facut mai multi bani in 24 de ore decat in toata cariera"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ITIA n-a avut milă de tenismenul care susține că a fost prins dopat după un sărut
  2. Rezultat mare pentru juniorii României. Am ținut piept unei naționale puternice
  3. Reacția FRF, după ce Mircea Lucescu a amenințat cu demisia: „Am fost la el”
  4. Mergi la România - Austria? Ultima decizie a organizatorilor, de interes pentru toți cei ce și-au luat bilet
  5. Portarul naționalei, pus la punct: ”Taci din gură! Nu, băiețică, nu se întâmplă oricui...”
  6. Convocare de urgență la echipa națională. Cine e titularul care s-a accidentat
  7. De necrezut. Iga Swiatek, demolată la WTA Wuhan! Tabloul semifinalelor
  8. ”În patria sa nu l-au cruțat”. Ce spune presa din Israel după ce Lisav Eissat a debutat pentru România
  9. Paradox în grupa preliminară. San Marino poate duce România la Campionatul Mondial. Ce trebuie să se întâmple
  10. România merge la Mondialul de gimnastică fără medaliata olimpică. Ana Bărbosu a plecat din țară

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Update Politic,
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „În România se pot face reforme reale. Urmează o reorganizare așteptată de 20 de ani”

Acum 5 ore

Business Focus,
Cârpelile din termoficarea centralizată: Ce orașe din țară și din afară dau clasă Capitalei