Sezonul 3 din „Iubire cu parfum de lavandă”, cu Michaela Prosan și Adi Nartea, revine pe Antena 1. Când are loc premiera

Iubire cu parfum de lavandă este unul dintre cele mai urmărite seriale TV. FOTO: Antena 1

Serialul „Iubire cu parfum de lavandă” se pregătește să revină la Antena 1 cu sezonul al treilea, difuzat începând din 12 septembrie, în fiecare vineri, de la ora 20:30.

Sezonul precedent a lăsat în urmă povești de dragoste puse la încercare, alianțe neașteptate și destine schimbate radical. După un final plin de emoții, tensiuni și răsturnări de situație, producția revine cu un nou capitol încărcat de pasiune și conflicte.

Din 12 septembrie, telespectatorii vor fi din nou transportați în Podișor, acolo unde intriga se va împleti cu momente tandre, iar deciziile dificile vor modela soarta personajelor.

„Faptul că ajungem la cel de-al treilea sezon din Iubire cu parfum de lavandă este, pentru mine, o mare bucurie și o dovadă a legăturii speciale dintre public și această poveste. Mă emoționează gândul că, episod de episod, trăim împreună cu voi – râdem, plângem, iubim și visăm alături de personajele noastre. Le mulțumesc din inimă tuturor celor care ne-au fost alături până acum și celor care ne încurajează să mergem mai departe. Lavanda nu este doar o poveste, este o stare de spirit, o emoție împărtășită. Iar acest nou sezon promite să ne apropie și mai mult”, a declarat Ruxandra Ion, creatoarea serialului, potrivit Libertatea.

Poveștile deja cunoscute vor fi aprofundate, iar scenariștii pregătesc personaje noi care vor aduce în ecuație noi dileme și răsturnări de situație. Dragostea, ambițiile, trădările și răzbunările vor fi elementele centrale, iar fiecare alegere va avea consecințe importante.

„Sezonul 3 din Iubire cu parfum de lavandă ne-a provocat să explorăm cele mai profunde emoții și conflicte ale personajelor. Am vrut să le aducem față în față cu propriile limite – ale iubirii, ale loialității, ale curajului. În acest nou capitol, fiecare alegere are o greutate reală, iar adevărul – fie spus, fie ascuns – poate schimba totul. Am scris cu emoție, cu respect pentru parcursul fiecărui personaj și cu recunoștință pentru publicul care trăiește fiecare clipă alături de ei. E un sezon intens, cu dureri și revelații, cu răni care cer vindecare și cu iubiri care nu se dau bătute. Lavanda înflorește și de data asta, dar cu prețul unor lupte sincere”, au explicat scenariștii Ruxandra Ion, Radu Grigore, Raluca Mănescu și Oana Răsuceanu.

Pentru echipă și actori, reîntoarcerea pe platourile de filmare a adus o combinație de provocări noi și bucuria reîntâlnirii cu universul creat în primele două sezoane.

„Vă mulțumim că ați fost alături de noi până la finalul sezonului doi. Ne bucurăm nespus că munca noastră v-a ținut în fața televizoarelor și că personajele din serial și-au găsit loc în sufletele voastre. Anda mea m-a ajutat de-a lungul ultimului sezon să povestesc despre curaj, despre forță interioară, despre iubire, despre pierderi și regăsire. Povestea continuă! Ne revedem în curând – pregătiți-vă pentru un nou capitol intens din Iubire cu parfum de lavandă”, a spus Michaela Prosan.

Adi Nartea a completat: „Ce pot să vă spun este că, în noul sezon, se vor schimba destine, vor fi multe surprize plăcute, întorsături de situație și povești de iubire care vă vor atinge sufletul”.

