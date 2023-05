Cum a fost ironizată Iulia Albu de fostul soț după ultima decizie a vedetei: ”E pentru aceia care n-au serviciu”

Viitoarea participare a stilistei Iulie Albu la show-ul de televiziune America Express 2024 l-a determinat pe fostul soț al vedetei, Mihai Albu, să aibă o reacție de dezaprobare la adresa emisiunii difuzate la Antena 1.

Iulia Albu va participa la America Express alături de actualul său iubit, stârnind o reacție ușor ironică din partea designerului de pantofi Mihai Albu.

”Mi s-a propus și mie să particip, dar nu am acceptat. Eu mă ocup cu ceva, am serviciu. Eu nu pot lipsi așa, la nesfârșit. Ăsta e un show probabil pentru aceia care nu au serviciu și au un program lejer. Au un program extraordinar de flexibil.

Eu nu am un așa un program. Nu vreau să fiu malițios. Cumva e o continuare a influencing-ului, a activității lor. Nu cred că la un asemenea show poate să participe cineva care are serviciu, care are o ocupație permanentă”, a spus Mihai Albu, conform Fanatik.