Săgeți către câștigătoarele America Express: "Gaițele neinițiate în matematică puse pe scandal"

Iulia Albu și Mike au format una dintre cele mai controversate echipe de la America Express. După ce a aflat că Sânziana Negru nu o place, Iulia Albu a avut o reacție destul de acidă.

Fără a da nume, creatoarea de modă le-a sancționat dur pe câștigătoarele America Express. În stilul caracteristic, Iulia Albu a aruncat câteva săgeți la adresa acestora, dar i-a luat la rând și pe alți concurenți care nu i-au prea fost pe plac.

„Sunt și am fost mereu prea puțin interesată de anumite păreri. Consider că atitudinea echipei noastre de a sancționa impostura și a spune mereu ce am gândit a fost cea corectă. După America Express, am rămas cu multe cunoștințe și câțiva prieteni. Printre cei care merită menționați sunt Sonia Simionov, Ionuț Rusu, George Tănase, Iuliana Pepene.

În această emisiune apar de fiecare dată anumite tipologii. Noi am fost cuplul funcțional în disfuncționalitatea sa. Au existat și gaițele neinițiate în matematică puse pe scandal, dramele umblătoare, neadaptații, simpaticii, fățarnicii, ofticoșii etc. Experiența în sine este una pe care nu o poți cumpăra cu bani. Peisajele, oamenii, adrenalina, absolut tot ce am trăit acolo sunt lucruri care vor rămâne cu noi o viață”, a declarat Iulia Albu, potrivit viva.ro., citată de cancan.ro.

Sînziana Negru și Laura Giurcanu au câștigat America Express.