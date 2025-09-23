Iulia Pârlea reacționează după zvonurile despre o presupusă idilă cu colegul de la Pro TV, Silviu Mircescu: „Există o regulă simplă”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 11:10

Prezentatoarea Meteo de la PRO TV, Iulia Pârlea, a reacționat public după ce numele ei a fost implicat într-un presupus trio amoros cu actorul Silviu Mircescu. În ultimele zile, presa tabloidă a vehiculat informații despre o posibilă idilă între cei doi, după ce actorul a divorțat recent de mama copilului său.

Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, Silviu Mircescu a clarificat situația și a respins categoric orice legătură romantică cu Iulia Pârlea:

„Eu nu mai dorm de joi. M-a afectat foarte tare chestia asta și mă afectează în continuare, pentru că nu suport, în primul și în primul rând, faptul că nu este adevărat. Nu zic că sunt un om perfect, nu zic că sunt pâinea lui Dumnezeu, nu zic că sunt ușă de biserică. Fiecare om greșește, fiecare om are probleme. N-a fost o perioadă sănătoasă și frumoasă pentru mine în momentul în care am divorțat, pentru că nu este atât de ușor. Și a fost pentru prima oară când am trecut prin așa ceva și n-am știut cum să manageriez aceste chestii. Și am făcut greșeli, că e normal să se întâmple, dar, sub nicio formă, Iulia, colega noastră, nu are nicio legătură cu mine. Asta să se înțeleagă de la bun început. Iulia Pârlea, da, nu are nicio legătură. Și îmi pare rău.”

Ce spune Iulia Pârlea

La rândul ei, Iulia Pârlea și-a exprimat dezamăgirea că nu a fost contactată pentru un punct de vedere înainte de publicarea articolelor și a atras atenția asupra consecințelor știrilor false:

„Un tabloid a publicat o știre falsă despre mine, fără să verifice, fără să mă întrebe nimic. Etica profesională nu e un citat frumos pentru bio — eu, ca jurnalist, știu că există o regulă simplă: verifici informația din cel puțin două surse și dai un telefon persoanei despre care scrii. Când sari acești pași, nu mai faci presă, faci rău. Într-o secundă, într-un colț de birou, două vorbe false pot știrbi încrederea, pot ruina o reputație și pot distruge o persoană. Ar fi frumos să învățăm că respectul și umanitatea, în viață dar și în muncă, nu sunt opțiuni, sunt responsabilități!”

Speculațiile au apărut în contextul în care Silviu Mircescu și-a încheiat divorțul de mama copilului său și presa a încercat să lege acest eveniment de viața lui amoroasă. Actorul a subliniat că între el și fosta soție există o relație sănătoasă, mai ales în ceea ce privește copilul lor:

„A existat această separare de mama copilului meu, pe care o respect și cu care avem o relație sănătoasă în ceea ce privește copilul. Pentru că avem custodie comună și Tony nu trebuie să simtă această separare. Suntem foarte ok din punctul ăsta de vedere.”


