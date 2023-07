Prezentatoarea știrilor meteo de PRO TV e îndrăgostită: „A fost dragoste la prima vedere”

Iulia Părlea (37 ani), frumoasa prezentatoare a știrilor meteo de la Pro TV, a mărturisit că este îndrgostită.

Nu de vreun bărbat, pentru că este singură, ci de Grecia, țară pe care o adoră de acum aproape 20 de ani.

Recent, prezentatoarea s-a întors dintr-o vacanță în stațiunea Vouliagmeni și le-a dat câteva sfaturi celor care vor să-și petreacă sejururile aici.

„Am fost câteva zile în partea de sud a Atenei, în Vouliagmeni, pentru că voiam să fac și plajă, dar am fost o zi și în Aegina, o insulă situată cam la 30 de kilometri de Atena, unde se află Mânăstirea Sf. Nectarie. Mai este numită și ‘Insula Fisticului’. Am văzut și eu, în sfârșit, cum arată un copac plin cu fistic.

Prima dată am pus piciorul pe pământ elen acum 19 ani și a fost dragoste la prima vedere. De atunci, merg aproape în fiecare an. Nici pandemia nu m-a oprit să ajung acolo. Mi-am făcut prieteni în Atena, mă simt ca acasă. Cred că în altă viață am trăit acolo”, a povestit Iulia Pârlea, într-un interviu pentru revista TV Mania.

Iulia a avut relații oficiale cu doi fotbaliști, Gabi Torje (2 ani) și Alex Pițurcă Junior (3 ani). Înainte, vedeta a avut o relație de cinci ani cu regizorul Iulian Moga. Presa a scris și despre o idilă cu Ciprian Marica, dar Iulia a negat zvonurile.