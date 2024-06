Câștigătoare surpriză pe iarbă, înainte de Wimbledon: ”E grozav și derutant”

Iulia Putinţeva a câştigat, duminică, al treilea titlu de simplu din carieră în circuitul WTA, impunându-se în finala turneului de la Birmingham, scor 6-1, 7-6 (8), în faţa sportivei Ajla Tomljanovic.

Precedentele două titluri obţinute de Putînţeva au fost pe zgură, la Nurnberg în 2019 şi la Budapesta în 2021.

Ea a luat acasă trofeul după prima sa finală pe iarbă din carieră, într-o oră şi 28 de minute, după ce a revenit de la 5-3 şi a salvat două mingi de set, în setul al doilea.

"Nu ştiu ce simt, pentru că nu mă aşteptam deloc la asta", a declarat Putinţeva.

"Este grozav şi este derutant, pentru că întotdeauna am fost bună pe zgură, dar acum, dintr-o dată, sunt bună pe iarbă. O să accept asta! Este grozav! A fost un meci grozav. Am început atât de bine, iar apoi Ajla şi-a ridicat nivelul la maxim. Ea a jucat cu adevărat uimitor, fără să-mi dea timp să mă gândesc sau să fac ceva. Meciul a fost echilibrat în final, iar eu am fost puţin mai norocoasă", a completat ea.

Putinţeva este a doua campioană de la Birmingham din ultimii 10 ani care nu a fost cap de serie, după Beatriz Haddad Maia, care a reuşit performanţa în 2022.

Ads