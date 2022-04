Iulia Timosenko refuza tratamentul pentru hernie de disc

Fostul premier ucrainean, Iulia Timosenko, refuza sa continue tratamentul medical pentru hernia de disc, a anuntat adjunctul ministrului ucrainean al Sanatatii, Olexandr Tolstanov, marti.

In urma cu o saptamana, Timosenko, ce acuza dureri la spate, a fost mutata intr-un spital din Harkov, localitate unde se afla inchisoarea unde ispaseste pedeapsa de sapte ani, scrie Ria Novosti.

Tolstanov afirma ca doctorul german, Lutz Harms, care supravegheaza tratamentul fostului premier, i-a spus ca "Iulia Volodimirivna refuza procedurile medicale". Potrivit lui Tolstanov, Timosenko protesteaza astfel fata de faptul ca detaliile tratamentului sau au fost dezvaluite de presa, dupa ce au fost publicate pe site-ul autoritatii ucrainene a penitenciarelor.

Tolstanov a subliniat ca medicii i-au propus in cateva randuri fostului premier sa reia tratamentul, insa aceasta a refuzat, in pofida faptului ca a inregistrat imbunatatirea starii de sanatate in urma tratamentului.

Timosenko a fost condamnata la sapte ani de inchisoare pentru ca a fortat semnarea unor contracte dezavantajoase de livrare de gaze naturale din Ucraina.

Ads