Parlamentarii ucraineni n-o vor pe Timosenko afara din inchisoare

Parlamentul Ucrainei a votat, miercuri, impotriva unui proiect de lege care ar fi dezincriminat articolul 365 din Codul Penal, pe baza caruia fostul premier Iulia Timosenko a fost condamnata, anul trecut, la sapte ani de inchisoare.

150 de parlamentari au votat pentru proiectul de lege, in timp ce 226 au votat impotriva, relateaza RIA Novosti.

Cei mai multi dintre parlamentarii care n-au vrut ca Timosenko sa iasa din inchisoare sunt membri ai Partidului Regiunilor, ai Partidului Comunist si ai Partidului National, al carui lider, Vladimir Litvin, este presedintele Radei ucrainene.

Fostul premier al Ucrainei, Iulia Timosenko, a fost condamnata in toamna trecuta la sapte ani de inchisoare si la plata unor daune de aproape 200 de milioane de dolari, dupa ce a fost gasita vinovata pentru ca si-a depasit "drepturile si autoritatea in scopuri infractionale" atunci cand a semnat, in ianuarie 2009, un acord de aprovizionare cu gaz rusesc fara a avea aprobarea Guvernului de la Kiev.

Acuzatiile impotriva lui Timosenko au fost criticate in mod deschis de Uniunea Europeana si Statele Unite, care le considera politice si cer punerea ei in libertate pentru a putea participa la alegerile legislative din octombrie 2012.

