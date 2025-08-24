Romanii din Ucraina o vor sustine pe Timosenko in turul doi

Congresul romanilor din Ucraina a facut apel catre comunitatea romana sa o sustina, in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Ucraina, din 7 februarie, pe premierul Iulia Timosenko.

"Ucraina se afla in fata unei alegeri istorice, de care va depinde dezvoltarea ei ulterioara ca stat democratic european cu posibilitati egale pentru toti membrii comunitatii ucrainene. Romanii Ucrainei detin o comoara unica, si anume o frumoasa cultura, traditii autentice, care au rezistat timp de secole, si o identitate europeana. Insa principala noastra realizare este posibilitatea libera a promovarii si pastrarii mostenii culturale a romanilor si aceasta este meritul echipei democratice a Iuliei Timosenko", se arata in rezolutia publicata pe site-ul www.tymoshenko.ua.

De asemenea, participantii la conferinta s-au aratat convinsi de faptul ca sustinand-o pe Iulia Timosenko la alegerile prezidentiale, ei sustin libertatea dezvoltarii comunitatilor nationale, reinvierea limbii romane, a literaturii, istoriei, culturii si a traditiilor comunitatii romane din Ucraina, dezvoltarea relatiilor prietenesti si de afaceri intre Ucraina si Romania, mai puncteaza rezolutia postata pe site-ul premierului ucrainean.

Rezolutia a fost adoptata de 300 de delegati din regiunile Cernauti, Transcarpatia, Odesa si alte regiuni din Ucraina, care au participat la Congresul romanilor din Ucraina desfasurat la Cernauti.

In plina campanie electorala din Ucraina, in decembrie, liderul Partidului Regiunilor, Viktor Ianukovici, considerat de orientare prorusa, isi asigurase sprijinul romanilor din Ucraina la turul intai al alegerilor prezidentiale prin semnarea unui acord care garanteaza mai multe drepturi pentru minoritatile de pe teritoriul ucrainean.

Fara o forta politica puternica nu putem reusi

"Fara o forta politica puternica nu putem reusi", a declarat pentru NewsIn Aurica Bojescu, secretar executiv al Uniunii Interregionale "Comunitatea Romaneasca din Ucraina". Ea a precizat ca reprezentantii romanilor, rusilor si maghiarilor din Ucraina - cele mai numeroase comunitati de pe teritoriul ucrainean - au semnat la sfarsitul lunii noiembrie un acord cu formatiunea lui Viktor Ianukovici, in vederea alegerilor prezidentiale din ianuarie.

Acordul prevedea, in special, ca romana sa primeasca statutul de limba regionala oficiala in zonele locuite in majoritate de romani si sa fie anulate recentele prevederi ale Ministerului Invatamantului de la Kiev, care, in urma unui ordin semnat la inceputul anului de presedintele Viktor Iuscenko, a decis modificarea programelor scolare, astfel incat, din 2010, predarea materiilor sa se faca exclusiv in limba ucraineana.

De altfel, Ianukovici si-a reiterat la inceputul lunii ianuarie promisiunea de a acorda limbilor minoritatilor din Ucraina, in cazul in care va obtine victoria la alegerile prezidentiale, statut de limba regionala.

In plus, romanilor din Ucraina le-au fost promise locuri pe lista Partidului Regiunilor pentru candidatii independenti la alegerile locale din 30 mai 2010 si la parlamentare, dar si atragerea reprezentantilor comunitatii in organismele de conducere locale si regionale.

Acordul de colaborare si parteneriat cu Partidul Regiunilor a fost semnat si de organizatia publica ucraineana "Miscarea publica de aparare a drepturilor Ucraina rusofona", dar si de Uniunea Democrata a Maghiarilor din Ucraina.

Sustinerea acordata de romanii din Ucraina Partidului Regiunilor, formatiunea prorusa condusa de Viktor Ianukovici, nu reprezintat insa o premiera.

La alegerile legislative anticipate din septembrie 2007, Ion Popescu, presedintele Uniunii Interregionale "Comunitatea Romaneasca din Ucraina", a obtinut pentru a patra oara un mandat de deputat in Rada de la Kiev candidand pe listele Partidului Regiunilor. Formatiunea a promis si atunci, printre altele, pastrarea scolilor cu predare in limba romana, locuri eligibile pentru romani pe listele partidului si acordarea de fonduri pentru proiectele locale.

Popescu a criticat atunci puterea prooccidentala de la Kiev, care a promovat o politica "neprietenoasa" fata de minoritati, adoptand masuri in urma carora au avut de suferit scolile si bisericile romanesti, precum si reprezentantii romani din administratia locala.

In Ucraina traiesc 151.000 romani si 258.600 de "moldoveni"

Comunitatea romanilor se concentreaza cu precadere in trei zone din Ucraina, in Transcarpatia, nordul Bucovinei si sudul Basarabiei. Potrivit MAE, comunitatea romaneasca din Ucraina numara peste 400.000 de persoane, dintre care 151.000 romani, iar 258.600 "moldoveni".

Ion Popescu sustine ca majoritatea satelor din Ucraina locuite de romani au votat in primul tur al alegerilor prezidentiale in favoarea lui Viktor Ianukovici, care a luat peste 70% din voturile romanilor, relateaza Regnum. De asemenea, potrivit datelor prezentate de Comisia Centrala Electorala din Ucraina, regiunea Transncarpatia este singura regiune din Ucraina occidentala unde Viktor Ianukovici a obtinut victoria, cu 26,65% din voturi, in timp ce Iulia Timosenko a acumulat 26,23% din voturile elctoratului. In regiunea Cernauti, Ianukovici insa a fost pe locul trei cu 19,12% si a fost intrecut de Iulia Timosenko care a avut 32,31%.

Cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale va avea loc la 7 februarie, la care pentru functia de presedinte se vor confrunta liderul Partidului Regiunilor, Victor Ianukovici (35,32%), si premierul Iulia Timosenko (25,05%). Expertii considera ca in perioada dintre primul si al doilea tur de scrutin, cei doi contracandidati vor desfasura o campanie "dura", fiecare luptand pentru acumularea voturilor electoratului din primul tur al alegerilor.

