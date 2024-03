Iulia Vîntur și Teo Trandafir, aproape să se ia la ceartă în direct. Care e motivul disputei

Iulia Vîntur s-a arătat deranjată de întrebările săcâitoare pe care Teo Trandafir i le-a pus în direct, la noua emisiune moderată de aceasta.

Motivul? Relația cu Salman Khan, actorul indian care apare destul de rar alături de Iulia, deși aceasta susține că îi este iubit de mulți ani.

„Eu am mai spus asta de nenumărate ori, dar se pare că nimeni nu ascultă. Aici, în India, oamenii își doresc foarte mult să țină lucrurile private pentru ei, în cultura lor, mai ales generația de dinainte, și-au dorit să păstreze tot ce e personal dincolo de reflectoare. Nu înțeleg de ce mai vorbiți despre subiectul ăsta după atâția ani de zile în care eu am vorbit despre asta, am vorbit despre familia lui, despre el”, a declarat Iulia Vântur, în cadrul emisiunii Follow us!.

„Eu consideră că relațiile nu trebuie trăite în vizorul publicului, trebuie trăite în interiorul casei tale. Poate m-am maturizat și eu, consider că nu trebuie să expunem asta public”, a continuat Iulia, iritată de întrebările lansate de Teo Trandafir.

