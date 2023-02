Fostul preşedinte al organizaţiei AUR Satu Mare Iulian Câcău s-a înscris vineri, 10 februarie, în PNL.

”Vreau să anunţ că am reuşit să aduc în echipă un tânăr cu potenţial, un tânăr dedicat, un tânăr patriot care de astăzi va face parte din echipa PNL şi evident cu gândul la anul 2024 când va trebui să dăm un examen în faţa sătmărenilor în administraţia locală şi consider că este un câştig. Din mai multe puncte de vedere, consider că Iulian Câcău se pretează perfect pe ceea ce ne dorim, pe ceea ce eu promovez de câţiva ani şi îmi doresc ca în anul 2024 să câştigăm alegerile atât la nivelul municipiului Satu Mare şi la nivelul Consiliului Judeţean”, a afirmat preşedintele organizaţiei judeţene PNL, deputatul Adrian Cosma, într-o conferinţă de presă.

Iulian Câcău a spus că a fost motivat să se înscrie în PNL de faptul că este singurul partid, în opinia sa, care poate câştiga Consiliul Judeţean la alegerile din 2024.

”După mai bine de un an jumătate-doi de tatonare a vieţii politice, am constatat, şi lucrul acesta se poate observa fără doar şi poate, că PNL este singurul partid din judeţul Satu Mare ca îşi doreşte cu adevărat să câştige Consiliul Judeţean la următoarele alegeri şi este singurul partid de opoziţie din judeţ. Acest lucru m-a făcut să ader la formaţiunea liberală. Sunt un om de dreapta, un om care nu puteam să merg înspre socialişti. Ţin să anunţ toţi tinerii că PNL este singurul partid politic din judeţul Satu Mare care va taxa proasta administraţie locală. Pentru anul 2024 cu siguranţă se va pregăti o echipă puternică. Toate partidele româneşti din Satu Mare ar trebui să facă front comun în jurul PNL”, a explicat Câcău.

Iulian Câcău a demisionat în iunie 2022 din AUR criticându-l pe liderul George Simion că a instaurat ”dictatura”. El a vorbit și despre ”fariseismul” liderului partidului.

”Fariseismul pe care acest lider îl practică este de-a dreptul grotesc, să te folosești de imaginea bisericilor creștine, iar tu să organizezi congresul partidului duminica în timpul Sfintei Liturghii, să inițiezi acțiuni și proteste duminica când oamenii sunt chemați la rugăciune, să organizezi petreceri la care s-au săvârșit acte de preacurvie și să te numești creștin-familist e total deplasat!”, declara atunci Câcău.

