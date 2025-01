Liberalul Iulian Dumitrescu coordona afaceri de zeci de milioane de euro în timpul mandatelor de parlamentar sau de președinte al Consiliului Județean Prahova. Banii pe care îi acumula Iulian Dumitrescu nu apar în declarațiile de avere, deși depășeau câteodată chiar și de 90 de ori venitul său lunar.

Detaliile se regăsesc în rechizitoriul de 1.169 al DNA din dosarul care vizează infracțiuni de fals în declarații, luare de mită, dare de mită, trafic de influență și efectuarea de operațiuni financiare incompatibile cu funcția. Fostul „baron” liberal de Prahova percepea „comisioane” de 5% din contractele pe care firmele agreate de el le obțineau în județ, arată rechizitoriul procurorilor DNA, consultat de jurnaliștii de la Libertatea.

În declarațiile de avere aferente anilor 2021-2024, Iulian Dumitrescu a înscris pe numele lui și al soției venituri de 3.994.509 lei și 57.000 de euro, deși salariile lui pentru intervalul de patru ani menționat erau de 6 ori mai mici.

Iulian Dumitrescu ducea o viață de lux decontată fie din conturile surorii sale, Angelica Marilena Lambrea, fie din conturile unor firme pe care tot el le controla prin interpuși.

„Din examinarea extraselor de cont ale numitului Iulian Dumitrescu, aferente perioadei 08.06.2021-19.04.2022, se constată faptul că acesta a utilizat sumele de bani, într-o proporție covârșitoare, pentru achiziția de bunuri de lux ori pentru achitarea unor cheltuieli cu servicii turistice în destinații exotice”, notează procurorii DNA.

La percheziția efectuată la Iulian Dumitrescu, procurorii au identificat următoarele autoturisme: Bentley Continental GT; Lamborghini, model Urus; Mercedes-Benz, model S 560 4MATIC.

Rechizitoriu: adevărata sursă a averii lui Iulian Dumitrescu

„Se observă o preocupare a inculpatului Dumitrescu Iulian ca acea componentă nespecifică unui funcționar public cu un salariu mediu de aproximativ 15.000 lei/lună la nivelul anilor 2020-2023 să nu fie asociată direct cu numele său (ex. mașini de lux conduse de el și familia lui, dar trecute pe firmă, excursii costisitoare în străinătate și bunuri de lux, tip bijuterii, ceasuri, genți achiziționate cu bani de pe conturile surorii sale etc.). Așa cum se va observa pe parcursul rubricii destinată analizei probatoriului firmele pe care erau înregistrate mașinile de lux erau controlate în fapt de acesta, iar în ceea ce privește sumele cheltuite din conturile surorii sale în beneficiul familiei Dumitrescu acestea nu au fost trecute la nicio rubrică din declarația de avere indiferent de valența pe care am da-o acestora (titlu gratuit sau oneros). Apetența pentru un trai de lux a fost și cea care a contribuit la săvârșirea de către inculpatul Dumitrescu Iulian a infracțiunilor de corupție (2 infracțiuni de luare de mită și 1 infracțiune de trafic de influență) și asimilate infracțiunilor de corupție (1 infracțiune), banii necuveniți obținuți pentru sine sau, după caz, pentru altul, servind la întreținerea stilului de viață propriu sau la funcționarea grupului de firme în care exercita funcția de administrator incompatibilă cu cea de președinte de Consiliu Județean”, se arată în documentul citat.

Ancheta a scos la iveală, mai departe, sursa acestor sume de bani disproporționat de mari în raport cu veniturile legale ale lui Iulian Dumitrescu și ale familiei lui. Procurorii notează că în perioada în care a ocupat funcția de președinte al CJ Prahova (calitate incompatibilă cu exercitarea oricărei funcţii de conducere ori de execuţie în firme private), Iulian Dumitrescu a controlat în fapt societățile SC Metropolitan Mega Promotion SRL, SC Total Concrete SRL, SC Bertoni Construct SRL, SC Bucegi Invest SRL și SC Como Mega Construct SRL.

„Inculpatul Dumitrescu Iulian, deși funcționar public în sensul legii penale, nu avea atribuții de aprobare a plăților în cadrul Administrației Străzilor București, ca operațiune ce prezenta interes pentru martorul Pirpiliu Ionel care a dat banii, sens în care a lăsat de înțeles că va interveni pe lângă funcționarii publici care aveau aceste atribuții și a primit bani de la martor (trafic de influență). Inculpatul Dumitrescu Iulian, funcționar public în sensul legii penale, a primit bani în legătură cu atribuțiile sale de serviciu ca președinte Consiliu Județean Prahova de la martorul Pirpiliu Ionel (2 infracțiuni de luare de mită). Inculpatul Dumitrescu Iulian, funcționar public în sensul legii penale, a dat bani funcționarului public Iacomi Iulian, în legătură cu atribuțiile acestuia din urmă, iar nu în legătură cu atribuțiile proprii (dare de mită)”, potrivit actului de inculpare.

Denunțător: „Mi-a dat de înțeles că trebuie să las o cotă de antreprenor”

Era de notorietate printre „colaboratorii” lui Iulian Dumitrescu faptul că acesta percepea un „comision” de 5% de la toți operatorii economici care aveau contracte cu CJ Prahova sau, după caz, cu entități publice la care CJ Prahova era asociat, cum este cazul Hidro-Prahova, se arată în rechizitoriu.

A făcut milioane de lei prin supraevaluarea propriei firme

O altă „afacere” derulată prin interpuși de Iulian Dumitrescu pe vremea când se afla la șefia CJ Prahova constă în achiziționarea unei firme paravan.

„În fapt, analizând comparativ, sistematic și cronologic probatoriul aferent faptei de luare de mită (ce a presupus, în esență primirea unui procent de 5% din valoarea fără TVA a facturilor emise de Drum Concept SRL către CJ Prahova prin intermediul inculpatului Dunăreanu Daniel în iulie-august 2022) și probatoriul aferent faptei de luare de mită (ce a presupus, în esență, pretinderea în octombrie-decembrie 2022 direct de la martorul Pirpiliu Ionel a unei sume de 47.500.000 lei în schimbul unei societăți evaluate la suma de 30.382.818 lei), se observă practic faptul că s-a luat o nouă rezoluție infracțională după săvârșirea primei infracțiuni de luare de mită prin schimbarea modului de operare. Mai pe înțeles, sumele de bani nu se mai primeau ”la sacoșă” de inculpatul Dumitrescu Iulian de la Drum Concept SRL prin inculpatul Dunăreanu Daniel, ci se primeau prin cont, de altă persoană (Lambrea Daniel Adrian), pe o perioadă de 3 ani, o sumă necuvenită, prin supraevaluarea unui activ, în speță o societate comercială deținută în fapt de inculpatul Dumitrescu Iulian (Bertoni Construct SRL). Or, în aceste condiții, fiind vorba de un act de dispoziție de o importanță deosebită care practic pune capăt activității societare într-o anumită firmă și cu atât mai mult în schimbul unui preț de aproximativ 9,5 milioane de euro pentru o firmă care în fapt îi aparținea, lipsa implicării inculpatului Dumitrescu Iulian este exclusă”, se arată în rechizitoriu.

