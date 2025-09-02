Mesaj răspândit în orașele mari din România de agenții sau simpatizanții ruși: "Cei implicați pot fi prinși ușor. Le-o fi luat cineva urma?"

Autor: Maria Popa
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 17:49
Mesajul propagandistic Foto: Facebook/Iulian Fota

Fostul consilier prezidențial, expertul în securitate națională, Iulian Fota atrage atenția asupra mesajului propagandistic „Rusia nu este dușmanul meu”, care a fost răspândit în ultima vreme în România.

Fota se întreabă dacă autoritățile au identificat persoanele implicate în această „campanie”, mai ales că a fost una fizică.

„Rusia a dezvoltat în mai multe țări europene o campanie de promovare a mesajului de mai jos („Rusia nu este dușmanul meu”).

În România, Italia sau Franța, anumite persoane, agenți ruși sau simpatizanți, au lipit pe unde au putut abțibildul cu mesajul propagandistic.

Spre deosebire de campaniile digitale, derulate pe internet de la mare distanță, astea au fost campanii fizice. Anumiți oameni au lipit pe feron care, vitrine, poduri, semne de circulație abțibildul cu mesaj”, scrie marți, 2 septembrie, Iulian Fota pe Facebook.

„Le-o fi luat cineva urma?”

„Ori tocmai aici devine interesant. Campaniile fizice lasă mult mai multe urme. Cei implicați pot fi prinși mai ușor. Le-o fi luat cineva urma?”, se întreabă Iulian Fota.

„Regula de bază a contra-spionajului”

„Nu de alta, dar rușii sunt tot mai inventivi și tot mai activi. Iar regula de bază a contra-spionajului este să nu le lași strada la dispoziție, să nu poată opera fără a plăti un cost mare”, adaugă fostul consilier prezidențial.

