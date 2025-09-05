Iulian Fota intervine în scandalul momentului. Critici la adresa Oanei Țoiu: „Vina e a MAE!”

Prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă a generat o „furtună” a declarațiilor din partea miniștrilor USR Țoiu (MAE) și Moșteanu (MApN). Iulian Fota, fost secretar de stat la Externe, a intervenit în acest scandal.

În opinia expertului în securitate, principalul vinovat este MAE, nu neapărat reprezentantul de vârf din punct de vedere formal, Țoiu.

„Trebuie să avem puțină răbdare, s-ar putea ca toată povestea să fi fost o furtună într-un pahar cu apă și atunci mergem înainte și toată lumea își vede de treabă. Să nu ne jucăm cu demisiile că nu e cazul. Dacă mă întrebați pe mine, vina nu e a doamnei Țoiu, vina e a MAE”, a explicat Iulian Fota, pentru Gândul.ro.

Țoiu a acționat pripit, este de părere Fota, care speră ca partenerii chinezi să treacă peste acest episod controversat.

„Părerea mea e că nu trebuia să dea dânsa declarația, nici măcar MAE. Nu știu dacă vor exista consecințe, vom vedea. Eu cred că, având în vedere că România e o țară importantă pentru China, China nu va face mare caz de chestia asta. Va trece cu eleganță mai departe, cel puțin asta sper”, a transmis expertul în securitate.

Fota susține că pentru a urmări interesele economice ale României este nevoie de o departajare a ideologiei politice de economie.

„(...) O interpretare abuzivă cu dictatorii. Da, România are relații diplomatice și economice cu țări autoritare, ce facem, renunțăm? Ar trebui să oprim relațiile doar pentru că sunt conduse autoritar?”, a explicat Fota.

