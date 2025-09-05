Iulian Fota intervine în scandalul momentului. Critici la adresa Oanei Țoiu: „Vina e a MAE!”

Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 08:11
2616 citiri
Iulian Fota, specialist în probleme de securitate FOTO Captură video stirileprotv.ro
Prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă a generat o „furtună” a declarațiilor din partea miniștrilor USR Țoiu (MAE) și Moșteanu (MApN). Iulian Fota, fost secretar de stat la Externe, a intervenit în acest scandal.
În opinia expertului în securitate, principalul vinovat este MAE, nu neapărat reprezentantul de vârf din punct de vedere formal, Țoiu.
„Trebuie să avem puțină răbdare, s-ar putea ca toată povestea să fi fost o furtună într-un pahar cu apă și atunci mergem înainte și toată lumea își vede de treabă. Să nu ne jucăm cu demisiile că nu e cazul. Dacă mă întrebați pe mine, vina nu e a doamnei Țoiu, vina e a MAE”, a explicat Iulian Fota, pentru Gândul.ro.
Țoiu a acționat pripit, este de părere Fota, care speră ca partenerii chinezi să treacă peste acest episod controversat.
„Părerea mea e că nu trebuia să dea dânsa declarația, nici măcar MAE. Nu știu dacă vor exista consecințe, vom vedea. Eu cred că, având în vedere că România e o țară importantă pentru China, China nu va face mare caz de chestia asta. Va trece cu eleganță mai departe, cel puțin asta sper”, a transmis expertul în securitate.
VEZI AICI ce afaceri are China cu statele din UE.
Fota susține că pentru a urmări interesele economice ale României este nevoie de o departajare a ideologiei politice de economie.
„(...) O interpretare abuzivă cu dictatorii. Da, România are relații diplomatice și economice cu țări autoritare, ce facem, renunțăm? Ar trebui să oprim relațiile doar pentru că sunt conduse autoritar?”, a explicat Fota.
Între timp, AUR cere demisia Oanei Țoiu, de la MAE - VEZI AICI.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Năstase și Dăncilă în poza dictatorilor
Prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă a generat o „furtună” a declarațiilor din partea miniștrilor USR Țoiu (MAE) și Moșteanu (MApN). Iulian Fota, fost secretar de stat...
AUR cere demisia de la MAE a ministrei USR Oana Țoiu, după ce aceasta a lansat critici la adresa lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă, care au vizitat China în calitate de foști...
Relațiile comerciale cu China, a doua mare putere economică a lumii, reprezintă un subiect difuz în spațiul public românesc, în special în ultimii ani. Însă, dezbaterile publice din...
Marius Ghincea, politolog şi cercetător la Institutul Federal de Tehnologie Zurich, susține că în timpul paradei de la Beijing, liderii Chinei au interesul de a arăta că au relații bune cu...
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, vine cu o nouă reacție în scandalul privind participarea foștilor prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la ceremonia de la...
Fosta ministră a Justiției Ana Birchall a acuzat-o joi, 4 septembrie, pe ministra de Externe Oana Țoiu că a declanșat un scandal diplomatic cu China. Birchall a amintit o postare a Oanei Țoiu...
Fostul premier al României, Victor Ponta, a comentat vizita președintelui polonez la Casa Albă și evoluția scandalurilor politice interne din România, în special vizita lui Adrian Năstase...
Ambasadei Chinei în România a explicat miercuri, 3 septembrie, cum au ajuns Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Xi, Putin și Kim, la parada militară de la Beijing.
În primul...
Viorica Dăncilă, fost prim-ministru și fost europarlamentar, consideră că vizita ei în Republica Populară Chineză, la invitația liderului comunist de la Beijing, nu contravine în niciun...
Oficiali de la Ambasada Chinei la București au avut o reacție publică după ce foștii premieri ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară a lui Xi...
Nicușor Dan a oferit prima reacție, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au afișat la un eveniment public în China, la invitația lui Xi Jinping.
Miercuri, 3 septembrie,...
Premierul Ilie Bolojan a comentat miercuri, 3 septembrie, la Europa FM, participarea foștilor prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing, unde au fost prezenți și Vladimir...
Cristian Tudor Popescu (CTP) a oferit o reacție după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au afișat în China, la o mare paradă din Beijing, la invitația lui Xi Jinping. Gazetarul a...
Iulian Fota, fost consilier prezidențial și expert în securitate națională, comentează prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada militară din China, după...
Fostul premier Viorica Dăncilă îi răspunde ministrei de Externe, Oana Țoiu, după ce aceasta a criticat-o pentru participarea sa la parada militară din China.
Dăncilă spune că ar vrea...
Victor Ponta o ridiculizează pe Oana Țoiu, după ce ministra de la Externe a lansat un atac la adresa lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă, doi foști premieri care au făcut o deplasare...
Fostul premier Adrian Năstase vine cu primele precizări, după ce a fost criticat de
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) în urma apariției sale de la Beijing, alături de Vladimir Putin, Xi...
Președintele USR București și fost ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, reacționează dur după apariția foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China....