Expert în securitate națională, despre apariția foștilor premieri la parada din Beijing. „China nu este Rusia. Nu le putem trata la fel” VIDEO

Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 14:50
1432 citiri
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în Beijing, septembrie 2025 Foto: Captură video/X/AFP
Iulian Fota, fost consilier prezidențial și expert în securitate națională, comentează prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada militară din China, după ce au fost criticați pentru apariția lor în poză alături de Putin, Xi și Kim.
Fota spune că România și Beijingul au un trecut pozitiv, de prietenie, și că doar Rusia constituie o amenințare pentru țara noastră.
„China nu este Rusia. Nu le putem trata la fel. Cu China avem un trecut pozitiv, de prietenie, care poate ajuta la cooperare. Beijingul nu amenință România.
Cu Rusia avem un trecut negativ, care ne separă. Cum spunea și președintele Dan, Rusia este o amenințare pentru România”, a scris miercuri, 3 septembrie, Iulian Fota pe Facebook.
„Trebuie să fim înțelepți”
„În politica noastră externă trebuie să fim înțelepți, nu isterici”, adaugă expertul în securitate națională.
Mesajul MAE
„România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așază onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat și comunități în Ucraina unde se vorbește limba română.
Au mers acolo ca persoane private și se reprezintă doar pe ei înșiși, dar probabil că invitația a fost bazată și pe rolul de foști premieri și indică o intenție de a arăta influența asupra României - dar Putin a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut și nu de viitorul României”, a spus miercuri, 3 septembrie, ministra de Externe, Oana Țoiu.
