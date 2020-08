Deputatul PSD Iulian Iancu: "Comisia pentru industrii si servicii a Camerei cere sa se deschida toate restaurantele, hotelurile si statiunile"

"Comisia a luat decizia sa impunem prin lege Guvernului sa deschida toate restaurantele, toate complexele turistice din tara. Noi, luni, adunam toate ministerele implicate la comisie, adica Ministerul Economiei, de Finante, al Mediului, al Dezvoltarii Regionale, pentru ca Guvernul a luat decizia sa deschida scolile - care este un risc infinit mai mare de extindere a virusului, decat deschiderea restaurantului sau a unei statiuni turistice.Prin urmare, vrem ca, prin lege, detinatorii obiectivelor de turism sa fie sustinuti de catre Guvern pentru efortul pe care trebuie sa-l faca pentru a indeplini conditiile de respectare a masurilor preventive, de igiena, de dotare etc. Acesta este un efort financiar substantial, trebuie sustinut, dar el are un impact direct asupra bugetului de stat in sensul ca se intoarce la fiecare leu socializat astfel beneficiem de patru lei la bugetul de stat, prin faptul ca vom avea capacitate maxima de personal, privind taxele, impozitele, consumul si valorificarea tuturor spatiilor la capacitatea maxima", a declarat Iulian Iancu.A doua masura aprobata de membrii comisiei se refera la partea de constructii, a precizat Iulian Iancu. Aceasta prevede ca daca unii dintre investitorii in turism se vor angaja in constructii, pentru dezvoltarea restaurantelor, a spatiilor, cu indeplinirea noilor conditii, pentru ei sa fie infiintat un program de sustinere financiara de genul Noua Casa.Acesta a mentionat ca este fara precedent o asemenea sustinere financiara pentru o industrie nevalorificata precum cea a turismului."Prin urmare, noi aici am vorbit despre o lege cadru, dar si despre conditii specifice perioadei pe care o traim si prin care obligam industria turismului sa treaca fara niciun fel de sustinere. Ca atare suntem obligati sa socializam acest cost, dar inca o data mentionam ca el se va intoarce multiplicat cu patru", a subliniat deputatul PSD.El a aratat ca luni, la ora 12,00, va avea loc o sedinta cu reprezentantii ministerelor cu privire la cele doua masuri, deschiderea unitatilor si sustinerea constructiilor."E mai greu de crezut ca nu ne vor sustine din moment ce aceasta situatie vizeaza 400.000 de locuri de munca. Noi o introducem in regim de urgenta, dar nu stiu cum se va comporta presedintele, ce decizie va lua, in cat timp o va lua", a adaugat parlamentarul.Iulian Iancu a mai dorit sa atraga atentia asupra faptului ca spre deosebire de alte tari cum ar fi Grecia, Romania nu a stiut sa se comporte in primele luni de soc ale pandemiei cu privire la masurile de luat in privinta turismului."Primele luni, in tara noastra, au fost luni de soc, in care nu am stiut sa ne comportam in noua situatie, dar acum suntem obligati sa traim cu aceasta situatie. Ca atare, ce impunem noi prin lege este o modalitate de a trai cu noul regim de viata, estimat cel putin un an de acum incolo. Iata insa ca putem sa luam masuri. Daca nu pornim de acum toate motoarele economice o sa ne adancim si mai mult in recesiune si noi, Romania, nu ne putem permite acest lucru", a conchis presedintele Comisiei pentru industrii si servicii a Camerei Deputatilor.