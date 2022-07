Iulian Urban: Nu am o parere prea buna despre UNPR

Daca va merge singur in viitoarele alegeri, Partidul Democrat Liberat nu va avea sanse in fata aliantelor nou infiintate, considera senatorul PD-L Iulian Urban.

Cu toate acestea, el a declarat pentru Ziare.com ca nu i se pare o idee buna ca democrat liberalii sa se alieze cu UNPR sau cu Partidul Poporului, idei vehiculate in ultima perioada.

UNPR vrea alianta cu PD-L - vezi ce posturi vizeaza

"Nu am o parere prea buna despre UNPR, asa ca nu stiu ce sa zic. Am vazut ca au mai fost si altii care s-au opus, dar oricum, din punctul meu de vedere nu stiu ce sa zic. Daca vrei sa ramai la guvernare ca sa scoti tara din criza probabil ca expresia romaneasca "Trebuie sa te faci frate cu dracul ca sa treci puntea" sa zicem ca s-ar potrivi", a declarat Iulian Urban.

Democrat liberalul a precizat ca, desi formatiunea sa nu va avea sanse sa castige la viitoarele alegeri in fata aliantelor nou formate, PD-L nu ar trebui sa se alieze cu Partidul Poporului.

Diaconescu: UNPR se gandeste la o alianta pentru alegerile din 2012

"Oamenii au tot felul de idei. Probabil ca in curand o sa gasim afinitati si cu Corneliu Vadim Tudor. Numai sa nu ne oblige intr-un protocol sa ne uitam la OTV nu stiu cate ore pe zi. Sau eu stiu, nu stiu ce sa facem, sa mergem la catedrala Mantuirii Neamului pe care o construieste domnul Oprea cu domnul Pandele. Ce sa spun, nu stiu, Partidul Poporului, numai cu ei nu faceam alianta.

Ads

(..)Nu are sanse (n.r. PD-L in fata aliantelor la viitoarele alegeri). Asta e toata problema, ca nu are. Dar oricum, cu Partidul Poporului nu ai de ce sa faci o alianta in momentul de fata. Chiar nu exista nicio justificare. Nu sunt partid parlamentar, asa ca o alianta cu ei este nejustificata", a mai declarat Urban pentru Ziare.com.

Udrea: Nu s-a discutat despre o colaborare concreta intre PD-L si UNPR

In opinia senatorului, aliantele dintre partide sunt facute doar pentru lupta politica.

"Parerea mea in legatura cu aliantele acestea, si vorbesc acum ca cetatean, nu sunt zdraveni la cap, pe cuvantul meu. Aliantele acestea sunt facute doar pentru lupta politica. Nu mai exista nimic. Trebuie sa existe doua tabere ca sa se omoare intre ele pentru putere", a subliniat Urban.

Senatorul a mai declarat pentru Ziare.com ca in perioada cat a fost la guvernare "PD-L a luat niste masuri destul de interesante. Boc oricum cred ca va ramane in istorie pentru ca a incercat sa schimbe lucrurile".

Ads