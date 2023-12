Prezentatoarea TVR care a refuzat banii ProTV-ului: ”Nu te poate tenta”. Cum a certat-o Horia Brenciu

Iuliana Tudor, una dintre cele mai longevive prezentatoare din TVR, a recunoscut că a refuzat în trecut o ofertă mai bine plătită din partea ProTV-ului.

Iuliana Tudor, care a rămas fără emisiunea ”Vedetă populară”, la cârma căreia se afla din anul 2017, show-ul fiind scos din grila de programe din motive financiare, va fi însă în continuare plătită de TVR, ca prezentatoare la spectacolele de folclor ce se difuzează săptămânal.

„Decizia managementului a fost din rațiuni financiare ca în această toamnă programul să nu fie. Evident, personal, ca realizator, n-am primit cu bucurie. Nu te poți bucura că nu faci emisiunea, asta este clar, dar am înțeles. Ei știu mai bine ce au de făcut acolo.

Am mers mai departe, am găsit soluția ca în fiecare duminică seara, acolo unde este tronsonul unde am fidelizat publicul nostru la ”Vedeta populară”, să le oferim spectacole de folclor din toată țara. A rămas o conectare directă, sunt producții pe care le-am înregistrat, montat și prezentat oamenilor”, a declarat Iuliana Tudor.

În podcastul lui Mihai Morar, Iuliana Tudor și-a amintit de faptul că a fost curtată de postul de televiziune ProTV, dar a refuzat.

„Când am primit ofertă de la Pro TV am cerut, în schimbul proiectului care mi-era propus, un spațiu pe Acasă TV să rămân și cu ceea ce fac eu pe folclor. N-au dorit atunci. Au fost niște discuții, nu pot să zic că au mers foarte departe. Eu am ținut cu dinții de lumea aceasta în care am simțit că Dumnezeu m-a așezat cu o misiune. Când înțelegi asta nu te poate tenta niciun contract oricât de consistent ar fi”, a declarat Iuliana Tudor.

”În România, din păcate, din punct de vedere financiar, televiziunea publică este foarte departe de ceea ce înseamnă o televiziune comercială. Distanța este uriașă.

Foarte mulți dintre colegii mei de la televiziuni comerciale m-au certat. Brenciu chiar îmi tot spune: ”De ce stai în continuare?”. Nu e doar despre loc, e despre ce fac. N-am putut face acest lucru în altă parte. Și am o echipă extraordinară, sunt argumente puternice”, a mai declarat Iuliana Tudor, pe YouTube.