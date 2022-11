Clujenii cer excluderea lui Craciunescu din arbitraj

Presedintele echipei CFR Cluj, Iuliu Muresan, il acuza pe centralul Teodor Craciunescu de viciere de rezultat si spune ca va face un memoriu la FRF.

"A fost viciere de rezultate, Craciunescu nu are ce sa caute in arbitraj. Din cate am citit in presa, el nici nu si-a luat testele. Voi face memoriu pentru prima data in viata mea, a fost un arbitraj tendentios, din cauza asta nu am invins.

El a stricat tot jocul, are probleme grave. Cei de la Astra trebuiau sa ramana in 10 oameni si am avut si penalty la Bud. Au fost si multe alte faze. Eu sunt multumit de jocul echipei, incepe sa nu se mai vada oboseala, combinam mult mai usor, suntem pe un drum bun .", a spus Iuliu Muresan la finalul partidei.

Clujenii invoca un penalti nearcordat la fault asupra lui Bud in remiza dintre CFR Cluj si Astra Ploiesti, scor 2-2.

