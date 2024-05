Muresan: Si noua ne-au fost ascultate telefoanele, dar nu am facut nimic rau

Presedintele echipei CFR Cluj, Iuliu Muresan, a declarat ca DNA a ascultat telefoanele reprezentantilor gruparii ardelene si ca nu au gasit nimic incriminator.

"Nu sunt judecator sau procuror, dar sunt fapte foarte urate si banuiesc ca e foarte mult adevar in ceea ce a lansat DNA-ul. De ce nu se spune si despre mine sau Arpad Paszkany ca am facut ceva rau? Si noua ne-au fost ascultate telefoanele, dar nu a zis nimeni ca am fi facut ceva necurat", a spus Iuliu Muresan la GSP TV.

Patronul Stelei a fost trimis in judecata impreuna cu mai multi apropiati de-ai sai, iar in presa au aparut stenogramele unor convorbiri dintre Becali si alti oameni din lumea fotbalului. Daca juridic nu va avea de suferit, Becali s-a ales cu siguranta cu imaginea rau sifonata.

