Iurie Darie a murit: Ponta transmite condoleante familiei

Premierul Victor Ponta a transmis, sambata, un mesaj de condoleante pentru familia actorului Iurie Darie, care a murit vineri seara la varsta de 83 de ani.

"Astazi este doliu in lumea teatrului, a filmului si a culturii romanesti. Este o zi trista care ne demonstreaza din nou cat de important este sa le aratam in fiecare zi marilor nostri actori respectul si pretuirea noastra", a scris Ponta in mesajul remis Ziare.com.

Premierul a adaugat ca in urma marelui actor raman rolurile sale si bunatatea sa.

"A plecat dintre noi un om deosebit, un actor desavarsit, dar raman rolurile sale, ramane bunatatea lui, ramane bucuria pe care o trezea in suflet atunci cand aparea pe scena sau pe ecrane. Condoleante familiei, prietenilor si tuturor celor apropiati! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", a continuat seful Guvernului.

Iurie Darie a murit vineri, la varsta de 83 de ani, dupa luni de zile de suferinta. Acesta avea mari probleme de sanatate in ultimele luni si dupa o lunga perioada petrecuta in spital, medicii i-au dat drumul acasa.

