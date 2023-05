Mai mulți bloggeri de război ruși admit pe canelele de Telegram că nava de război de "Ivan Khurs" a fost lovită de drone marine ucrainene în Marea Neagră. În plus, diverse canale media relatează că situația este gravă.

O sinteză a postărilor pe Telegram din ultimele ore arată că, potrivit milbloggerilor ruși, nava de luptă "Ivan Khurs" a fost atacată cu cinci drone marine kamikadze. Trei dintre acestea ar fi fost distruse, dar alte două au lovit carenajul și au făcut două găuri.

"Ivan Khurs nu s-a scufundat, dar a fost puternic avariată și există pericolul real să se scufunde. Reparațiile vor dura între 6 luni și un an. Acest fapt ne slăbește grav pozițiile în Marea Neagră și mărește capacitatea inamicului de a ne ataca flota, atât în adâncime, cât și în porturi precum Sevastopol. Flota noastră efectiv nu a fost pregătită pentru o luptă cu vehicule marine teleghidate", scrie pe Telegram unul dintre bloggeri militari ruși, potrivit unor capturi făcute de surse ucrainene.

There are more and more details on the wrecked Russian ship "Ivan Khurs"

RosSMI write that the reconnaissance ship received serious damage to the hull and equipment. Its repair will take at least six months. There are dead.

Ads

A Russian Navy rescue ship is now transporting the… pic.twitter.com/vxPFgLRrjl