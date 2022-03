Gimnastul rus care a apărut sfidător cu litera Z pe piept nu dă înapoi: "Aș face-o din nou!"

Gimnastul rus Ivan Kuliak este cercetat disciplinar de Federaţia Internaţională de Gimnastică, după ce a purtat pe tricou un simbol folosit de Rusia în Războiul din Ucraina, în timp ce a urcat pe podium lângă un rival ucrainean, la Cupa Mondială din Qatar, informează BBC.

Federaţia Internaţională de Gimnastică (FIG) a anunţat că a deschis proceduri disciplinare împotriva lui Kuliak pentru "comportamentul său şocant" la Cupa Mondială pe aparate de la Doha.

Dar Ivan Kuliak nu regretă nimic. El a declarat pentru Russia Today.

„E mai multă atenție în jurul meu după acest gest. Încerc să nu dau prea multă importanță.

Ideea mi-a venit după am văzut comportamentul ucrainenilor. Au vorbit urât cu noi, comportamentul lor a fost unul inacceptabil. Nu au existat agresiuni la adresa mea, dar, în general, comportamentul lor a făcut ca situația să escaladeze foarte mult.

În timpul probelor strigau Glorie Ucrainei sau veneau cu steagul Ucrainei pe umeri. Între timp, noi eram considerați sportivi neutri și ne simțeam incomod.

A fost frustrant când s-a cerut scoaterea noastră din Cupa Mondială, deși noi nu am greșit cu nimic. Am venit să facem spectacol, dar nu am știut dacă avem voie sau nu în finală.

Nu regret. Dacă ar trebui să aleg dacă să ies cu litera Z pe piept, aș face-o din nou. Am văzut simbolul la militarii noștri și am căutat să văd ce înseamnă. Am aflat că înseamnă pentru pace. Nu doresc răul nimănui, ci doar am vrut să arăt care e poziția mea. Ca atlet, voi lupta pentru victorie, dar susțin pacea”, a spus Kuliak pentru Russia Today.

Cum a ajuns litera “Z” simbolul adepților lui Vladimir Putin și ce semnificație are

